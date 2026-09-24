KURTI SE DIREKTNO UKLJUČIO U KAMPANJU BLOKADERSKE LISTE: Petković otkrio novu prljavu zaveru protiv Srbije (VIDEO)

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, izjavio je da se lažni premijer, Aljbin Kurti, direktno uključio u kampanju blokaderske liste na taj način što je ovu listu podržao "ministar" za "povratak privremenih institucija" i predsednik stranke Za slobodu pravdu i opstanak Nenad Rašić.

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- Kurtijeva pomoć nije više samo verbalna, već finansijska, logistička i podrška u glasovima - naveo je Petković u objavi na mreži Iks reagujući na izjavu Rašića da će njegova stranka "svim raspoloživim sredstvima snažno podržati "studentsku listu".

- Čovek koji je podržao Kurtija: u gašenju dinara i srpskih institucija, u rušenju srpskih vikendica i kuća, koji je glasao za osnivanje muzeja tzv. genocida Srbije, koji je podržao protivpravnu eksproprijaciju i otimačinu srpske zemlje u Leposaviću i Zubinom Potoku, koji je doveo albanske policajce na sever, koji je ukrao mandat Srpskoj listi, koji je najavio novac iz njegovog ministarstva u Prištini za pobedu "Studentske liste", koji je danas rekao da će na KiM sve moguće animirati da glasaju za "Studentsku listu". To je Rašić! - naveo je Petković.

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