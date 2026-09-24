Navaro otvorio dušu zbog poraza: "Moramo da nađemo..."! Evo šta je rekao o Motliju!

Crveno-beli izgubili na otvaranju nove evroligaške sezone.

FOTO: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

Crvena zvezda nije uspela pobedom da otvori novu sezonu u Evroligi, pošto je Žalgiris slavio u Beogradskoj areni 77:83.

Bio je to prvi poraz za Španca na klupi, te će debi pokušati što pre da zaboravi:

- Zasigurno nismo igrali najbolju košarku večeras. Mislim da ulaz u 1. i 3. četvrtinu bio slab što se tiče koncentracije. Takođe, nismo uspeli da ostvarimo kontrolu u defanzivnom delu igre. Gubili smo ako se ne varam 11 razlike, uložili smo energiju da se vratimo u meč. Na kraju je bilo dosta teških momenata za nas, mučili smo se. Nismo uspeli da ostvarimo prisustvo u reketu, kao ni šuteve za tri. Davali smo im dosta prilika na ofanzivnom skoku i dobili od njih šest blokada. Verovatno je to uticalo da popusti koncentracija. - rekao je Navaro, pa nastavio:

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages - Ovo je bila prva utakmica na domaćem terenu, želeli smo da izgledamo dobro na terenu i predstavimo navijačima. Iskreno nije mi se dopalo kako smo igrali u drugom poluvremenu. Dobra vest je da sezona tek počela i imamo vremena da ispravimo.

O iskustvu u prvom meču i šta je falilo da ga bolje njegovi košarkaši završe:

- Posle poraza se neću rado sećati ovog meča. Mislim da smo imali dobru energiju, ali smo izgubili koncentraciju da radimo neke stvari koje smo želeli da uradimo. Oba centra su Otkimali probleme sa faulovima, nedostajao nam je Motli, Patrik Boldvin nije mogao da igra. Tako da smo morali da menjamo plan igre. Jednostavno morate biti spremni u kakvom god da ste sastavu, dopala mi se energija u pojedinim momentima igre. Veliki broj asistencija smo podelili, ali neki put lopta je stala, nije bilo igre. U nekim situacijama nismo uspeli da ostvarimo prednost koju smo želeli, ovo je dobrodošlica za naš tim. Videli smo kako protivnik ume da igra dobru odbranu, koliko je teško imati egzekuciju u tim momentima. Ako previše driblate loptu, svodite se na individualni talenat, a to nije što želimo.

Prokomentarisao je Španac izgubljenu bitku pod koševima, kao i očajnu partiju Džonatana Motlija:

- Po meni bio je kvadriceps, nadam se da će se brzo vratiti. Ne mogu da kažem nešto loše o Motliju, kada imate tri faula u napadu nije lako igrati. Moramo da analiziramo da li je morao da ih pravi, svako ima loš dan, ovo je prva njegova utakmica u ovakvoj atmosferi. Verujem da ni on sam nije očekivao ovo, ali mi smo tu da ga guramo napred.

Zvezda je večeras delovala najbolje sa Odželejom na centarskom mestu, španski stručnjak otkriva da li je on rešenje na toj poziciji:

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

- Videli ste prošle sezone, najbolji defanzivni momenti su bili sa njim na petici. Večeras smo bili primorani zbog faulova Iznudua i Motlija, bili smo primorani to da probamo. Treba imati u vidu da je imao za rivala jednu od najboljih centarskih linija u Evropi.

Priznaje da je očekivao više na startu, kao i da su neki igrači potpuno podbacili (Nvora, Moneke...)?

- Slažem se sa tim, ali ovo je prva utakmica u EL. Ovo je ekipa koja postavlja novi sistem, što se tiče navijača to mi ne možemo da kontrolišemo. Na nama je da radimo, naš tim je veoma gladan pobeda, ali ne možemo da kaznimo sami sebe što smo izgubili. Ako žurite sa ostvarivanjem ciljeva, ne možete stići do njih. Ne bih puno pričao o individualnim partijama, jeste bilo igrača koji su odigrali lošije, ali želim da pričam o timskoj partiji. Verujem da je Motli najrazočaraniji, ali biće bolji u narednim mečevima.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages Kapiten Ognjen Dobrić je kao kod prethodnog trenera imao malu minutažu...

- Očekivanja o bržoj igri Zvezde u napadu, u predsezoni smo imali 73 poseda po meču i pravili 24 lopti. Kada bismo protiv Žalgirisa to imali, izgubili bismo 23 razlike. Uverevam vas ako idemo na 73 poseda, sigurno ne možemo pobediti.

O stvarima kojima je zadovoljan u ovom duelu:

- Mislim da smo šest -sedam puta davali košđ pod faulom. Imali smo veliki broj asistencija, u drugom poluvremenu smo rešili broj sa ofanzivnim skokovima, oni su imali osam iz 18 prilika. U drugom poluvremenu je već bilo bolje. Izgubljene lopte smo stavili pod kontrolu, zato smo igrali na manji broj poseda. Moram da kažem da je bilo grešaka u tranziciji, moramo da pronađemo način da takve situacije završavamo na bolji način.

O Krisu Džonsu, Vajler-Babu i igračima iz defanzivne linije:

- Džered Batler kad je zamenio Kartera imao je dobar učinak u napadu. Problem je da visoki igrači moraju da kontrolišu odbranu. Kad nam oni to daju, naćićemo balans između napada i odbrane. Loše smo koristili male faulove u četvrtoj četvrtini, pogotovo kad ih je bilo. Moramo da nađemo balans da igramo srčano, ali i pametno. Na tome moramo da radimo - završio je Ibon Navaro.

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