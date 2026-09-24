„SPREMA SE OLUJA! ETO NAMA LOZINKE KAD DOĐEM U HRVATSKU“: Na ustaškoj N1 opet ismevanje srpskog stradanja

Neverovatna opsesija Hrvatskom i ustašama, a posebno potreba za ismevanjem stradanja srpskog naroda postalo je redovna praksa na tajkunsko-terorističkoj lažoviziji N1, koju je narod odavno, s pravom, prozvao N(DH)1. Ovog puta u glavnim ulogama našli su se blokaderka i samoprozvana novinarka Rada Đurić i samoprognani član glumačke sekte Ammar Mešić. Grleći se, njih dvoje su zajedničku emisiju završili zlokobnim rečima „Sprema se Oluja!“.

Foto: Printksrin

Po rečima Rade Đurić, ovo će da bude njihova „lozinka“ kada se sretnu u Hrvatskoj gde Mešić sada živi i radi.

„Sprema se Oluja! Eto nama lozinke kad dođem u Hrvatsku!“, rekla je Đurićeva.

Mešić je, inače, sasvim slučajno u Zagrebu našao sklonište nakon što od strane svojih drugara unutar glumačke sekte nije našao angažman.

Odlazak Mešića u Zagreb svojevremeno je bio tema broj 1 na tajkunsko-terorističkim lažovizijama, kao da se radilo o odlasku Al Paćina ili Roberta de Nira, a ne drugorazrednog člana sekte koji glumi samo u serijama C produkcije.

Međutim, Mešić se, poput svojih kolega Nikole Đurička i Nikole Koja u Srbiju vratio brže nego što je otišao, jer nigde nema ’leba bez motike kao ovde. Sve vreme, i dok je još uvek zvanično bio u Srbiji, ali i nakon što je otišao u Zagreb, Mešić je zdušno podržavao blokadere.

Bio je redovan na protestima i često se oglašavao na društvenim mrežama gde je isticao koliko je važno da blokaderi sprovedu svoj program.

Zaista, njegova prijateljica Rada Đurić javno je izrekla koji je program blokaderske, tzv. studentske liste najavljujući novo etničko čišćenje Srba. Ono što ostaje nejasno je da li se to odnosi na preostale Srbe u Hrvatskoj, ili ustaše planiraju da napadnu i Srbe u Srbiji.

Hibridni napad pod kojim je Srbija već 2 godina u dobroj meri je orkestriran iz Zagreba. Uvek treba imati na umu da je sve počelo blokadnom kuharicom, priručnikom za blokade fakulteta koji je u Srbiju stigao iz Zagreba. Po tom udžbeniku je sproveden početak obojene revolucije.

Takođe, i nastavak obojene revolucije jasno je obeležen mešanjem Hrvatske. Nisu se slučajno rušitelji ustavnog poretka iz Novog Sada, predvođeni Dinkovom Milom Pajić, sklonili upravo u Hrvatsku pod skute ustaške Sigurnosno-obaveštajne agencije (SOA).

A ono što je zanimljivo je i da je baš ta Mila Pajić svojevremeno poručila Srbima da „ko ne sluša pesmu, slušaće Oluju“. Njeno priznavanje nepostojećeg genocida u Srebrenici, učešće u projektima Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR) Kosovo 2.0 kojima se promoviše nezavisnost šiptarskih terorista, je takođe program tzv. studentske liste.

Srpska javnost već mesecima traži da se plan i program objavi, da se svi upoznamo sa njihovim namerama, a oni nam ispred nosa mašu programom sve vreme. Đurićeva i Pajićeva upravo govore ono što blokaderi-teroristi misle.

Rada Đurić je, kada se pogleda spisak njenih gostiju u poslednje 2 godine, zapravo napravila emisiju sa velikim delom kandidata tzv. studentske liste. Neverovatan podatak je i to da je intervju sa Milogorcem Ilijom Srdanovićem obavila pre više od godinu dana, pre nego što je iko u Srbiji znao za kandidata Đukanovićevog DPS-a na izborima u Srbiji.

Stoga je ispravno reći da reči Rade Đurić i te kako imaju težinu i govore mnogo toga o planovima blokadera-terorista. A nova stradanja Srba koja se planiraju bude jezu zbog krvave istorije kroz koju je naš narod prošao.

Na koji zločin aludira Rada Đurić i zašto je važno to epsko srpsko stradanje

Oluja je pogrom - najveći progon u Evropi posle Drugog svetskog rata. U četiri avgustovska dana 1995. nestala je čitava Krajina: Lika, Kordun, Banija, severna Dalmacija. Narod koji je tu živeo vekovima, koji je tu krstio decu i sahranjivao pretke, za 48 sati pretvoren je u kolonu traktora, kamiona i pešaka koji beže pred ustaškom kamom.

Prema podacima Dokumentaciono-informacionog centra Veritas, koji je decenijama imenom i prezimenom beležio žrtve, tokom Oluje i neposredno posle nje poginulo je ili nestalo oko 1.900 Srba. Od toga je oko 1.200–1.250 civila, što čini dve trećine svih žrtava. Tri četvrtine ubijenih civila bile su starije od 60 godina. Među njima je oko 550 žena, od kojih su četiri petine bile starice.

Prognano je, prema srpskim i većini međunarodnih procena oko 250.000 Srba.

Jedan od najstrašnijih zločina u toku Oluje desio se 7. avgusta 1995. godine, kada su dva ustaška MiG-21 raketirala kolonu civila izbeglica na Petrovačkoj cesti, kod sela Bravsko i Janjila. Poginulo je 13 Srba, a među njima četvoro dece - Nevenka i Žarko Rajić, Darko Vuković, Jovica Drča.

U Krajini je ostalo svega nekoliko hiljada Srba, uglavnom starih i nemoćnih. Na desetine njih je zverski poklano nakon Oluje, pa čak i mesec dana kasnije.

U Golubiću kod Knina ubijeno je 22 ljudi. U Kijanima kod Gračaca 14 Srba, od toga devet žena. U Dvoru su zverski streljani pacijenti psihijatrijske bolnice koji su se sklonili u školu. Sve to se desilo pred pripadnicima danskog UNPROFOR-a, a streljanje je izvodila jedinica Crne mambe, u kojoj je bio Tonino Picula, današnji izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, dokazani blokader.

U selima Grubori, Komić, Varivode, Gošić, Plavno - stari ljudi pozvani da se predaju, a kada su to učinili, svi odreda su streljani. U Varivodama krajem septembra, kada je operacija davno završena, ubijeno je devet staraca. Tela su im zapaljena da se prikrije zločin.

Mnogi su ubijeni metkom u potiljak, zaklani nožem, spaljeni u svojim kućama. Neki su bacani u bunare. Posmatrači UN-a su nalazili leševe, zapaljene ostatke leševa i ustaške vojnike u blizini mesta zločina. Niko ništa nije preduzeo da se zločini zaustave. Human Rights Watch je dokumentovao da su zloupotrebe nastavljene mesecima posle operacije.

U samoj Oluji je spaljeno, srušeno i oštećeno preko 22.000 objekata. Preko toga je samo spaljenih kuća, tj. prostora u kojima se živelo bilo preko 5.000. Ustaše su zapalili, srušili i oštetili 75-80 pravoslavnih crkava, stotine grobalja i na hiljade spomenika.

Cela Krajina je ostala pusta, a etničko čišćenje i pogrom bili su toliko temeljni da je to najveća kolektivna trauma srpskog naroda nakon Kosovske bitke i povlačenja preko Albanije u Prvom svetskom ratu.

Takvu svetinju ismevaju blokaderi-teroristi i zazivaju da se ponovi. To ne treba nikada zaboraviti – oni su ideološka deca ustaša Ante Pavelića i Franje Tuđmana.