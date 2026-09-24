"TO SU BILI NAJGORI NACISTI I NE SMETA IM DA IM PEVAJU I URLIČU" Vučić zagrmeo iz NJujorka zbog licemerja Hrvata i opasnosti od buđenja zla

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić delimično je ponovio ono što je juče istakao u svom govoru pred Generalnom skupštinom UN, a tiče se hrvatskog nacizma.

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- Ne smeta im za Dom spremni, vole da to pevaju i urliču, ali im smeta kad neko kaže da je to nacistički pozdrav, pa šđta je, partizanski? To su bili najgori nacisti, najmonstruozniji, pročitajte knjigu stalnog predstavnika Nemačke u Zagrebu. Svaki put kad pomisle da imaju priliku da unize Srbiju, to će da urade. da ostavite istoriju po strani,. Hrvati imaju žljeu da budu dominantn a sila zapadno od Zapadnog Balkana i da imaju šapu. To mogu akd je Srbija pod Tadićem, kad je velika nezaposlenost. Kad Srbija napreduja, kad je jača i snažnija, takvu dominaciju ne mogu da postignu. Sad se neko duri, ali mi želimo prijateljstvo sa njima, ali aavaj, nisu spremni na to. Naviknuti da se naši predsednici hvale kako slušaju Severinu i da im to kažu da se ne bi naljutili, da im ne pomenu Oluju i Jasenovac. Ne ljutite se, nije mi Severina važnija od Oluje i Jasenovca - kaže Vučić.