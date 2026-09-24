Batlera ne brine poraz na početku sezone: "Duga je sezona, imamo odličnu ekipu" (VIDEO)
Nisam previše zabrinut, tek je prva utakmica, jer smatram da imamo odličnu ekip, istakao je Džered Batler posle poraza od Žalgirisa.
Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Žalgirisa 83:77 u Beogradskoj areni, u prvom zvaničnom meču Ibona Navara na klupi crveno-belih u okviru prvog kola Evrolige.
Domaći su na poluvremenu vodili 45:43, ali je litvanski tim u nastavku preuzeo kontrolu i stigao do pobede. Tragičar meča je definitivno Džonatan Motli. Sa četiri faula u napadu razočarao beogradsku publiku, a meč je završio sa indeksom od -13.
Na drugoj strani, jedan od najefikasnijih igrača crveno-belih bio je Džered Batler, koji je meč završio sa 11 poena uz četiri astitencije.
- Nisam previše zabrinut, tek je prva utakmica, jer smatram da imamo odličnu ekipu, samo je potrebno vreme da se uigramo i složimo sve kockice - istakao je Batler i dodao:
- Duga je sezona. Igrali smo protiv teškog protivnika, ali ima mnogo dobrih stvari koje možemo da naučimo iz ove utakmice. Samo treba da nastavimo da radimo, ostanemo povezani i gradimo hemiju iz dana u dan.
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