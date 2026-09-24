Košarka

Batlera ne brine poraz na početku sezone: "Duga je sezona, imamo odličnu ekipu" (VIDEO)

У. Ћ.

24. 09. 2026. u 23:17

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Nisam previše zabrinut, tek je prva utakmica, jer smatram da imamo odličnu ekip, istakao je Džered Batler posle poraza od Žalgirisa.

Батлера не брине пораз на почетку сезоне: Дуга је сезона, имамо одличну екипу (ВИДЕО)

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ/ nr

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Žalgirisa 83:77 u Beogradskoj areni, u prvom zvaničnom meču Ibona Navara na klupi crveno-belih u okviru prvog kola Evrolige.

Domaći su na poluvremenu vodili 45:43, ali je litvanski tim u nastavku preuzeo kontrolu i stigao do pobede. Tragičar meča je definitivno Džonatan Motli. Sa četiri faula u napadu razočarao beogradsku publiku, a meč je završio sa indeksom od -13.

Na drugoj strani, jedan od najefikasnijih igrača crveno-belih bio je Džered Batler, koji je meč završio sa 11 poena uz četiri astitencije. 

- Nisam previše zabrinut, tek je prva utakmica, jer smatram da imamo odličnu ekipu, samo je potrebno vreme da se uigramo i složimo sve kockice - istakao je Batler i dodao:

- Duga je sezona. Igrali smo protiv teškog protivnika, ali ima mnogo dobrih stvari koje možemo da naučimo iz ove utakmice. Samo treba da nastavimo da radimo, ostanemo povezani i gradimo hemiju iz dana u dan.


 

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