UŽIVO Zvezda - Žalgiris: Ludilo u Areni, vratili se crveno-beli

Košarkaši Crvene zvezde od 20.00 igraju meč prvog kola Evrolige, protiv ekipe Žalgirisa u Beogradskoj areni. Utakmicu pratite na našem lajv blogu.

FOTO:KK Crvena zvezda

UŽIVO! ZVEZDA - ŽALGIRIS 31:31

DRUGA ČETVRTINA

14. minut - Sjajna asistencija Džonsa i poeni Nvore! Nerešeno je, idemo na tajm-aut - 31:31.

13. minut - Zapalio je Kris Džons Beogradsku arenu, crveno-beli na minus dva - 29:31.

12. minut - Pet poena Zvezde iz jednog poseda! Nova pravila menjaju situaciju nakon izgubljenog poseda. Igrač više ne može da zaustavlja protivnika dodatnim kontaktom, jer se takav potez kažnjava sa dva bacanja. Odželej je pogodi oba penala, da zatim isti igrač pogodio za tri - 27:31.

11. minut - Siguran sa penala Džordan Nvora na ulazu u drugu deonicu. Nisu crveno-beli pokupili defanzivni skok, pa Džastin Sliva kažnjava domaće trojkom iz ugla - 23:31.

PRVA ČETVRTINA

10. minut - Evo prvih poena za Kramera u dresu Zvezde, bio je siguran sa penala. Na drugoj strani ponovo laki poeni za Valančijunasa, već je na 11 poena litvanski centar. Koš Džonatana Motlija na isteku prve deonice. Crveno-beli na minusu od sedam poena posle 10 minuta igre - 21:28.

9. minut - Moćan je Valančijunas. Sada je probio pored dva Zvezdina igrača i pogodio uz faul. Pogodio je dodatno slobodno bacanje - 17:26.

8. minut - Blažević lako završava akciju u reketu, dok odbrana kasni. U nastavku Izundu sjajno skače u napadu i iz odbojke dolazi do novih poena - 17:23.

7. minut - Ide trojka Sterlinga Brauna, gosti su prvi put na dvocifrenom plusu. Tajm-aut Navaro - 11:21. Posle minuta odmora ide važan koš za Džereda Batlera - 14:21. Krade sada Izundu loptu, a posle faula Loa imaće dva slobodna bacanja: bio je polovičan - 15:21.

6. minut - Nova dobra akcija gostiju u ponovo laki poeni za Tubelisa. Posle promašaja Vajler Beba, gosti u kontri bez problema dolaze do koša - 11:18.

5. minut - Ponovo laki poeni za Valančijunasa i loša odbrana Zvezde od pik-en-rola. Usledio je loš napad domaćina i biće lopta za goste - 11:14.

4. minut - Trojka na trojku! Na jednoj strani Edvards, na drgugoj Tajson Karter - 11:10. Usledila je lepa akcija gostiju i lako zakucavanje Tubelisa - 11:12.

3. minut - Odbranila se Zvezda, ali do ofanzivnog skoka dolazi Valančijunas i postiže svoj četvrti poen večeras. Na drugoj strani će Džons imati dva penala - oba je pogodio i sada je rezultat 8:7.

2. minut - Laki poeni za Valančijunasa, a na drugoj stran ponovo siguran Kris Džons - 6:5.

1. minut - Četiri vezana poena Kris Džons na otvaranju meča. Na drugoj strani trojka Edvardsa.

UOČI UTAKMICE:

19.59 - Sjajna je atmosfera u dvorani, u ovim trenucima navijači pevaju: Kosovo - Srbija!

19.56 - Igrači su predstavljeni i vreme je za košarku! Dvorana je popunjena do poslednjeg dostupnog mesta. Podsetimo, Zvezda vuče kaznu još od prošle sezone pa je kapacitet dvorane smanjen za 20 odsto.

19.51 - Gromoglasan aplauz za Ibona Navara prilikom ulaska u Beogradsku arenu. Ovo će biti prvi zvaničan meč za Španca na klupi Crvene zvezde.

19.46 - Oba kluba u novu sezonu ulaze sa velikim ambicijama. Žalgirisu se previđa gotovo siguran put u plej-of ove sezone, a njihovo najveće pojačanje stiglo je iz NBA lige. U pitanju je centar Jonas Valančiunas, koji je prošle sezone delio svlačionicu sa Nikolom Jokićem u Denver Nagetsima.

19.39 - U dvoranu su stigli i navijači litvanskog kluba. Njih su domaće pristalice ispratile zvižducima. Pogledajte snimke iz Beogradske arene:

19.35 - Izašli su i sastavi:

Crvena zvezda: Džons, Miljenović, Vajler Beb, Batler, Karter, Kremer, Dobrić, Nvora, Od‌želej, Moneke, Motli, Izundu

Žalgiris: Braun, Vilijams Gos, Edvards, Butkevičijus, Giedraitis, Lo, Grigonis, Tubelis, Sliva, Ulanovas, Blaževič, Valančijunas

19.30 - Crveno-beli ne mogu da računaju na punu dvoranu, pošto su odranije kažnjeni smanjenjem kapaciteta za 20 odsto. Pošto je tribina iza koša zatvorena, "delije" su premeštene na nivo 400 na tribini iza klupa.

19.18 - Neposredno pred meč je obelodanjeno: Patrik Boldvin Džunior neće igrati večeras, navodi "Mocart sport". Američki košarkaš ima problema sa leđima i nije u stanju da pruži maksimum.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

19.10 - Polako se puni najveća srpska dvorana. Očekuje se da bude ispunjena do poslednjeg mesta, te da crveno-beli imaju veliki vetar u leđa.

19.04 - Pretrpeo je tim sa Malog Kalemegdana velike promene tokom leta. Na klupu je zaseo Španac Ibon Navaro, dok su u upravljačku struktura kluba ušli Miloš Teodosić i Nikola Kalinić. Promenio se i tim poprilično, ali je činjenica da su glavni igrači i kostur tima ostali isti.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages Ibon Navaro

19.00 - Dobrodošli poštovani čitaoci Večernjih Novosti na lajv blog utakmice prve runde elitnog takmičenja Starog kontinenta, u kome ćemo gledati okršaj Crvene zvezde i litvanskog Žalgirisa.