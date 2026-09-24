"Jako bolno...": Prve reči Veljka Paunovića nakon poraza Srbije od Grčke

Nakon utakmice Srbija - Grčka, koju je naša selekcija izgubila rezultatom 1:2 (1:0) svoj sud dao je selektor Veljko Paunović

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Odmah nakon susreta Paunović je stao pred kamere "Arena sport" televizije.

- Upravo poslednje prilike pri kraju utakmicesu nas ponele napred. Ostali smo otvoreni i neoprezni u zadnjoj liniji. Rotacijom su doneli loptu u poslednju trećinu. Igrač koji je postigao gol bio je brži od naše odbrane. Posledica toga što smo imali dobar impuls, verovali smo da možemo da postignemo gol. Kontranapad u tranziciji, tu smo morali bolje da stojimo. Bolno i poučno - počeo je selektor Srbije.

Pohvalio je borbenost svojih pulena.

- Zajedništvo, borbenost. Momenti kada smo imali loptu to bih pohvalio. Grci su izvanredni sa loptom, teško im je uzeti. Mi smo isto bili efikasni kada smo imali loptu. Treba da imamo više samopouzdanja i da ne žurimo da završavamo napade. Bili smo strpljivi, namestili se u našu formaciju, majstori su se potom udružili i dali gol, falilo je više toga. Moramo da se oporavimo. Veliki udarac. Nerešen rezultat bi nas boleo. Dižemo glavu i spremamo se dalje - Zaključio je. .

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