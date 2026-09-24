Fudbal

"Jako bolno...": Prve reči Veljka Paunovića nakon poraza Srbije od Grčke

Александар Илић
Aleksandar Ilić

24. 09. 2026. u 22:52

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Nakon utakmice Srbija - Grčka, koju je naša selekcija izgubila rezultatom 1:2 (1:0) svoj sud dao je selektor Veljko Paunović

Јако болно...: Прве речи Вељка Пауновића након пораза Србије од Грчке

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Odmah nakon susreta Paunović je stao pred kamere "Arena sport" televizije. 

- Upravo poslednje prilike pri kraju utakmicesu nas ponele napred. Ostali smo otvoreni i neoprezni u zadnjoj liniji. Rotacijom su doneli loptu u poslednju trećinu. Igrač koji je postigao gol bio je brži od naše odbrane. Posledica toga što smo imali dobar impuls, verovali smo da možemo da postignemo gol. Kontranapad u tranziciji, tu smo morali bolje da stojimo. Bolno i poučno - počeo je selektor Srbije. 

Pohvalio je borbenost svojih pulena. 

- Zajedništvo, borbenost. Momenti kada smo imali loptu to bih pohvalio.  Grci su izvanredni sa loptom, teško im je uzeti. Mi smo isto bili efikasni kada smo imali loptu. Treba da imamo više samopouzdanja i da ne žurimo da završavamo napade. Bili smo strpljivi, namestili se u našu formaciju, majstori su se potom udružili i dali gol, falilo je više toga. Moramo da se oporavimo. Veliki udarac. Nerešen rezultat bi nas boleo. Dižemo glavu i spremamo se dalje - Zaključio je. . 

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Smoki i Aleksandar Milosavljević: kada je sledeći korak važniji od samog vrha

Smoki i Aleksandar Milosavljević: kada je sledeći korak važniji od samog vrha