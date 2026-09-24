Bakljada uprkos porazu: Delije pružile podršku treneru i igračima, pogledajte scene iz Arene (VIDEO)

Žurka se nastavila i posle meča.

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Poraz Crvene zvezde od Žalgirisa nije promenio raspoloženje najvatrenijih pristalica crveno-belih.

"Delije" su i posle završetka utakmice u Beogradskoj areni pružile podršku ekipi Ibona Navara.

Zvezda je na premijeri Evrolige pred svojim navijačima izgubila od litvanskog tima 83:77, iako je tokom meča imala nekoliko prilika da se vrati u rezultatski egal, pa čak i preuzme vođstvo.

Žalgiris je na kraju uspeo da sačuva prednost i odnese pobedu iz Beograda, ali rezultat nije sprečio navijače domaćeg tima da nastave sa podrškom.

Po završetku susreta, "delije" su u Areni zapalile baklje, a atmosfera na tribinama ostala je glasna i nakon poslednjeg zvuka sirene.