Košarka

Bakljada uprkos porazu: Delije pružile podršku treneru i igračima, pogledajte scene iz Arene (VIDEO)

У. Ћ.

24. 09. 2026. u 22:54

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Žurka se nastavila i posle meča.

Бакљада упркос поразу: Делије пружиле подршку тренеру и играчима, погледајте сцене из Арене (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Poraz Crvene zvezde od Žalgirisa nije promenio raspoloženje najvatrenijih pristalica crveno-belih.

"Delije" su i posle završetka utakmice u Beogradskoj areni pružile podršku ekipi Ibona Navara.

Zvezda je na premijeri Evrolige pred svojim navijačima izgubila od litvanskog tima 83:77, iako je tokom meča imala nekoliko prilika da se vrati u rezultatski egal, pa čak i preuzme vođstvo.

Žalgiris je na kraju uspeo da sačuva prednost i odnese pobedu iz Beograda, ali rezultat nije sprečio navijače domaćeg tima da nastave sa podrškom.

Po završetku susreta, "delije" su u Areni zapalile baklje, a atmosfera na tribinama ostala je glasna i nakon poslednjeg zvuka sirene.

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