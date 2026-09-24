VUČIĆ: Nisam došao da govorim o sebi, već u interesu naroda Srbije, da se borim za ljude

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić kaže da voli da ide u Davos i Njujork jer se tada sretne s velikim brojem ljudi.

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- Čovek sam od krvi i mesa, ne bih da pričam o ličnom odnosu. Nisam došao da govorim o sebi, već u interesu naroda Srbije, da se borim za ljude. Kada uđete u politiku morate da budete svesni da za dan možete da izađete i budete pripremljeni za to. Više sam vremena proveo u opoziciji, 17 godina. To je taj odnos, naučio sam na sve, ne pridajem tome preterani emocionalni značaj. Mnogo sam puta govorio ovde kao predsednik vlade i države, šta da radite. U životu svemu dođe kraj, to tako funkcioniše u demokratskom sistemu - kaže Vučić.

Ističe da misli da su dobre stvari ovde uradili.

- Volim kada idem u Davos, Njujork, jer se sretnem sa velikim brojem ljudi. To vam daje ogromnu prednost, razgovarate sa svima o jednom trošku. Čini mi se da su ljudi u Srbiji ponosni na svoj uzemlju, što smo imali hrabrosti da kažemo istinu, primao sam danas čestitke ljudi, jer nije uobičajneo da govorite nešto šđto se neće dopasti najvvećim silama sveta, ja sam samo štitio interese i branio svoju zemlju koju volim najviše na svetu - kaže Vučić.