VUČIĆ NAKON PODŠKE KURTIJA BLOKADERIMA: "Sve najbolje im želim, ja ću od nedelje da pričam o tim stvarima"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, gde je govorio o najvažnijim pitanjima za Srbiju, ali i o aktuelnim izazovima u međunarodnim odnosima. Njegov nastup izazvao je brojne reakcije, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu, a o značaju ovog govora i porukama koje je predsednik uputio svetskim liderima razgovarali smo sa analitičarima koji su ocenili da je predsednik imao snažan i zapažen nastup, kojim je Srbija jasno afirmisala svoje stavove o međunarodnom pravu, suverenitetu i svom mestu u novom geopolitičkom poretku.