VUČIĆ NAKON PODŠKE KURTIJA BLOKADERIMA: "Sve najbolje im želim, ja ću od nedelje da pričam o tim stvarima"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić reagovao je na najnovije izjave Aljbina Kurtija, koji se umešao u predstojeće izbore u Srbiji otvoreno pozivajući da se preko Nenada Rašića glasa za studentsku listu.
- To je Aljbin Kurti, nije nikakav Rašić nego Kurti. On slepo ispunjava naloge Kurtija, podržao blokadere. Sve najbolje im želim uz podršku Kurtija, Plenkovića. Svima želim dobru utakmicu, ja ću od nedelje da pričam o tim stvarima - rekao je predsednik.
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