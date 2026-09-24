SKANDAL! VODITELJKA OTELA PAPIR ANI BRNABIĆ: N1 hteo da sakrije da je Ilija Srdanović vređao voditeljku RTS (VIDEO)
DOK je Ana Brnabić pitala blokaderku Mirjani Nikolić da li osuđuje nosioca njihove liste Iliju Srdanovića zbog napada na novinarku Vesnu Radosavljević, voditeljka N1 joj je otela papir iz ruke.
- I ono što mi je važno. Da se izjaznite kao žena o tvitu prvog na vašoj listi Ilije Srdanovića je čovek koji za jednu ženu, gospođu, Vesnu Radosavljević može javno da napiše uvrede kakva je "Usta i č*ar zamenili uloge" i niko od vas se od toga nije ogradio! E, ta njegova izjava o jednoj ženi je najpreciznija slika budućnosti koju nam nudite - rekla je Brnabić.
Nikada u istoriji televizije novinar nije oteo gostu papir i sakrio ga kako bi pokušao da ga cenzuriše!
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