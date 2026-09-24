OD POMPE DO PRAZNIH SKUPOVA! BLOKADERI DOŽIVELI SUNOVRA: Niko im više ne dolazi na skupove
NOVI , potpuni fijasko i opšta lakrdija uličarskih blokadera odigrali su se na dve lokacije.
Dok po medijima pričaju o masovnosti, realnost na terenu pokazala je potpuno drugačiju sliku.
U Višegradu se na takozvanom protestu pojavila šačica ljudi – svega četvoro blokadera.
Narod ih je potpuno ignorisao, a sve je kulminiralo kada im je prolaznik oduzeo rekvizite, pa je policija morala da interveniše.
Ništa bolja slika nije bila ni u Mačvi. Njihov „cirkus na točkovima“, pod nazivom „Čuvari ustava“, doživeo je potpuni fijasko na dočeku u Bogatiću, gde se, zajedno sa prolaznicima, okupilo svega 84 ljudi.
Pored izbornog debakla, poljoprivrednici i radnici u Mačvi negodovali su jer su im ove grupe blokirale saobraćaj i ometale kretanje na putevima, kako bi napravile nekoliko fotografija za društvene mreže.
Uskoro opširnije
Preporučujemo
PETKOVIĆ O BANjSKOJ: Trojica Srba nikada neće biti teroristi - Priština duguje odgovore
24. 09. 2026. u 14:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)