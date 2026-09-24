Politika

OD POMPE DO PRAZNIH SKUPOVA! BLOKADERI DOŽIVELI SUNOVRA: Niko im više ne dolazi na skupove

24седам

24. 09. 2026. u 22:18

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NOVI , potpuni fijasko i opšta lakrdija uličarskih blokadera odigrali su se na dve lokacije.

ОД ПОМПЕ ДО ПРАЗНИХ СКУПОВА! БЛОКАДЕРИ ДОЖИВЕЛИ СУНОВРА: Нико им више не долази на скупове

24sedam

Dok po medijima pričaju o masovnosti, realnost na terenu pokazala je potpuno drugačiju sliku.

U Višegradu se na takozvanom protestu pojavila šačica ljudi – svega četvoro blokadera.

Narod ih je potpuno ignorisao, a sve je kulminiralo kada im je prolaznik oduzeo rekvizite, pa je policija morala da interveniše.

Ništa bolja slika nije bila ni u Mačvi. Njihov „cirkus na točkovima“, pod nazivom „Čuvari ustava“, doživeo je potpuni fijasko na dočeku u Bogatiću, gde se, zajedno sa prolaznicima, okupilo svega 84 ljudi.

Pored izbornog debakla, poljoprivrednici i radnici u Mačvi negodovali su jer su im ove grupe blokirale saobraćaj i ometale kretanje na putevima, kako bi napravile nekoliko fotografija za društvene mreže.

Uskoro opširnije

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