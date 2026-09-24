Politika

EVO ZAŠTO JE PREKINUTA DEBATA NA N1: Srdanoviću počeo da opada rejting za samo 30 miunta

В.Н.

24. 09. 2026. u 22:30

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PREMA podacima "Polimarket", trenutno lista Aleksandar Vučić "Ujedinjena Srbija" vodi sa 58 odsto, dok je nosilac blokaderske liste Ilija Srdanović pao za četiri odsto

EVO ЗАШТО ЈЕ ПРЕКИНУТА ДЕБАТА НА Н1: Срдановићу почео да опада рејтинг за само 30 миунта

Foto: Printscreen

- Polimarket kaže sve. Ilija pao za četiri odsto u roku od 30 minuta. Samo napred moroni - navodi se u tvitu.

Foto: Printscreen

Prema podacima "Polimarket" platforme, Aleksandar Vučić je na prvom mestu kao kandidat koji će najverovatnije pobediti na predstojećim parlamentarnim izborima, dok je na drugom mestu Ilija Srdanović sa 28 odsto i na trećem Vladan Đokić sa 4 odsto. 

Eto zašto je debata Ane Brnabić i Mirjane Nikolić prekinuta pre vremena!

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