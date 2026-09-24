EVO ZAŠTO JE PREKINUTA DEBATA NA N1: Srdanoviću počeo da opada rejting za samo 30 miunta
PREMA podacima "Polimarket", trenutno lista Aleksandar Vučić "Ujedinjena Srbija" vodi sa 58 odsto, dok je nosilac blokaderske liste Ilija Srdanović pao za četiri odsto
Prema podacima "Polimarket" platforme, Aleksandar Vučić je na prvom mestu kao kandidat koji će najverovatnije pobediti na predstojećim parlamentarnim izborima, dok je na drugom mestu Ilija Srdanović sa 28 odsto i na trećem Vladan Đokić sa 4 odsto.
Eto zašto je debata Ane Brnabić i Mirjane Nikolić prekinuta pre vremena!
Preporučujemo
PETKOVIĆ O BANjSKOJ: Trojica Srba nikada neće biti teroristi - Priština duguje odgovore
24. 09. 2026. u 14:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)