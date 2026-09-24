Bivši trener Partizana Avram Grant otvoren: Nisu mi dali na klupu reprezentacije zbog politike
Govorio je Avram Grant o reprezentativnoj karijeri u koju se prema njegovim tvrdnjama umešala politika.
Kada je davne 2020. godine Andi Hercog napustio klupu Izraela počela je potraga za njegovim naslednikom, tada je tehnički direktor FS Izraela Vili Totenštajner želeo baš Granta na klupi.
Grant tvrdi da je sa Rotenštajnerom praktično postigao dogovor, ali da je čitava priča kasnije propala zbog političkog uticaja.
- Ne volim da govorim o stvarima koje se nisu dogodile, ali ovako je bilo. Kada sam video žreb reprezentacije Izraela, pomislio sam da bi moglo da se pokuša. U razgovoru sa Orenom Hasenom pomenuo sam mogućnost da dođem na kraći period i vodim reprezentaciju, čak i bez ikakve nadoknade, kako bismo pokušali da se plasiramo. Škotska je tada igrala i bez publike - Grant je potom nastavio:
- Grant je potom otkrio i detalj koji pokazuje koliko je dogovor, prema njegovim rečima, bio blizu realizacije. ak smo se i zagrlili… Shvatio sam da je potom došao u Savez i da su se umešali politički faktori i sabotirali to.
- Ne mogu sa sigurnošću da kažem da bih odveo reprezentaciju na veliko takmičenje, ali žreb je bio relativno povoljan, a i od tada su žrebovi prilično dobri - zaključio je Grant.
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