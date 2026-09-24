Fudbal

Poruka sa Marakane odjeknula regionom: Sve je objašnjeno u dve reči! (VIDEO)

Новости.онлине/С.С.

24. 09. 2026. u 21:50

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Publika na stadionu pružila podršku bolesnom navijaču.

Порука са Маракане одјекнула регионом: Све је објашњено у две речи! (ВИДЕО)

Foto: V. Novosti

Navijači Crvene zvezde su pre tačno mesec dana, na utakmici protiv Čukaričkog u Superligi Srbije povukli ovakav potez, a večeras je viđen ponovo na stadionu "Rajko Mitić", u režiji srpskih fanova.

Tokom utakmice Srbija - Grčka u Diviziji A Lige nacija, pristalice srpske reprezentacije razvile su transparent podrške uputivši istu bolesnom navijaču Varvara, Aleksandru Ivanoviću "Čaki".

On se poslednjih meseci leči i bori za život u Beogradu, a navijači širom Beograda i regiona pružaju mu podršku na uakmicama.

Tako je bilo i ove večeri, gde su srpski fanovi napisali:

"Izdrži, Čaka", pisalo je na transparentu navijača fudbalske reprezentacije Srbije.

Aleksandar Ivanović "Čaka" je u navijačkim regionalnim krugovima, bez sumnje prepoznat kao jedan od najvećih i najhrabrijih navijača, i stoga njegovo ime i prezime izazivaju ogromno poštovanje u navijačkim krugovima.

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