Poruka sa Marakane odjeknula regionom: Sve je objašnjeno u dve reči! (VIDEO)
Publika na stadionu pružila podršku bolesnom navijaču.
Navijači Crvene zvezde su pre tačno mesec dana, na utakmici protiv Čukaričkog u Superligi Srbije povukli ovakav potez, a večeras je viđen ponovo na stadionu "Rajko Mitić", u režiji srpskih fanova.
Tokom utakmice Srbija - Grčka u Diviziji A Lige nacija, pristalice srpske reprezentacije razvile su transparent podrške uputivši istu bolesnom navijaču Varvara, Aleksandru Ivanoviću "Čaki".
On se poslednjih meseci leči i bori za život u Beogradu, a navijači širom Beograda i regiona pružaju mu podršku na uakmicama.
Tako je bilo i ove večeri, gde su srpski fanovi napisali:
"Izdrži, Čaka", pisalo je na transparentu navijača fudbalske reprezentacije Srbije.
Aleksandar Ivanović "Čaka" je u navijačkim regionalnim krugovima, bez sumnje prepoznat kao jedan od najvećih i najhrabrijih navijača, i stoga njegovo ime i prezime izazivaju ogromno poštovanje u navijačkim krugovima.
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