Politika

"SMEJALA SAM JOJ SE RANIJE, ALI SVAKA JOJ ČAST" Blokaderi oduštevljeni Brnabić: Ne znam nijednu javnu ličnost koja je napredovala kao Ana

В.Н.

24. 09. 2026. u 22:55

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DRUŠTVENE mreže gore nakon debate Ane Brnabić i blokaderke Mirjane Nikolić, a blokaderi govore da ih je sramota Mirjane Nikolić koja, prema njihovim rečima "profesionalno deformisana spinovanjem".

СМЕЈАЛА САМ ЈОЈ СЕ РАНИЈЕ, АЛИ СВАКА ЈОЈ ЧАСТ Блокадери одуштевљени Брнабић: Не знам ниједну јавну личност која је напредовала као Ана

Foto: Printscreen

- Mene sramota univerzitetskog profesora Mirjane Nikolić koja je profesionalno deformisana spinovanjem. Sa druge strane, ne znam nijednu javnu ličnost iz sveta politike koja je obrazovni i retorički napredovala kao Ana Brnabić. Smejala sam joj se ranije. Svaka joj čast! - navodi se u tvitu.

Foto: Printscreen

- Žena je doslovno (konačno) na N1 eksplicitno rekla da "nije biolog pa da zna da li se ljudi koji glasaju za SNS dizionomski razlikuju od drugih ljudi". Kandidat studentske liste, tj. jedna od najvrednijih, jedna od tih doktora (FDU je u pitanju, ali svejedno), jedna koja priča o važnosti obrazovanja. Najbolje što Srbija može danas da pruži - eugeničare koji ni ne znaju šta su rekli - navodi se u objavi. 

Podsetimo, Ana Mirković je na najgori mogući način vređala one koji podržavaju Aleksandra Vučića. 

- Razvila sam sposobnost da po fizionomiji lica mogu da zaključim da li je neko snsovac. Isključen ton na televiziji, bacim pogled i znam da li je njihov. Sve nekako. Oblik glave, pozicija očiju, rumenilo, visina/nizina čela. Sve - navodi se u njenim objavama.

Političarka Mirjana Nikolić sa blokaderske liste nije htela da se ogradi od tih izjava!

Sada je jasno da tzv. studentska lista deli i unižava narod.

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