Hladan tuš za Srbiju! Orlovi kapitulirali, Colis utišao Marakanu
Fudbaleri Srbije primili su gol u završnici meča sa Grčkom.
Andrija Živković obradovao je Srbiju golom u 4. minutu meča sa Grčkom, a izabranici Veljka Paunovića nakon toga skoncentrisali su se na odbranu svog gola.
To im je uspevalo sve do 74. minuta kada je usledio hladan tuš za igrače, a i navijače Srbije.
Delovalo je da je Srbija uspela da se odupre pritisku rivala. Usledila je sjajna akcija. Pavlidis je uposlio Colića, a ovaj pogodio suprotan ugao gola Vanje Milinković Savića.
Kako je to izgledalo na terenu možete da pogledate u video snimku ispod:
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