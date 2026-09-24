Fudbal

Hladan tuš za Srbiju! Orlovi kapitulirali, Colis utišao Marakanu

Александар Илић
Aleksandar Ilić

24. 09. 2026. u 22:34

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Fudbaleri Srbije primili su gol u završnici meča sa Grčkom.

Хладан туш за Србију! Орлови капитулирали, Цолис утишао Маракану

FOTO: Printskrin/RTS

Andrija Živković obradovao je Srbiju golom u 4. minutu meča sa Grčkom, a izabranici Veljka Paunovića nakon toga skoncentrisali su se na odbranu svog gola. 

To im je uspevalo sve do 74. minuta kada je usledio hladan tuš za igrače, a i navijače Srbije. 

Delovalo je da je Srbija uspela da se odupre pritisku rivala. Usledila je sjajna akcija. Pavlidis je uposlio Colića, a ovaj pogodio suprotan ugao  gola Vanje Milinković Savića. 

Kako je to izgledalo na terenu možete da pogledate u video snimku ispod: 

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