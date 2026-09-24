Francuzi sa novim selektorom: Zidan otkrio zašto oseća velike emocije!

Legendarni as počinje novo poglavlje na klupi "trikolora".

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Selektor fudbalske reprezentacije Francuske Zinedin Zidan izjavio je večeras da će njegov prvi meč na klupi nacionalnog tima da bude još emotivniji od debija u dresu "trikolora" pre više od tri decenije, preneo je AP.

"Galski petlovi" će u petak od 20.45 u Kodžaeliju igrati protiv Turske u prvom kolu Divizije A grupe 1 Lige nacija.

- Osećam ogromne emocije zbog toga što sam na čelu ove reprezentacije - rekao je Zidan na konferenciji za medije.

AP Photo/Julio Cortez

Nekadašnji trener Real Madrida je u julu posle Svetskog prvenstva preuzeo reprezentaciju Francuske od Didijea Dešana.

- Ovo je nešto novo. Preuzeo sam mesto selektora i zato se mnogo priča o tome. To je logično. Morate da prihvatite stvari kakve jesu. Ali, nisam ovde zbog toga. Najviše me zanima da pobeđujemo utakmice - dodao je Zidan.

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