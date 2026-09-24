Francuzi sa novim selektorom: Zidan otkrio zašto oseća velike emocije!
Legendarni as počinje novo poglavlje na klupi "trikolora".
Selektor fudbalske reprezentacije Francuske Zinedin Zidan izjavio je večeras da će njegov prvi meč na klupi nacionalnog tima da bude još emotivniji od debija u dresu "trikolora" pre više od tri decenije, preneo je AP.
"Galski petlovi" će u petak od 20.45 u Kodžaeliju igrati protiv Turske u prvom kolu Divizije A grupe 1 Lige nacija.
- Osećam ogromne emocije zbog toga što sam na čelu ove reprezentacije - rekao je Zidan na konferenciji za medije.
Nekadašnji trener Real Madrida je u julu posle Svetskog prvenstva preuzeo reprezentaciju Francuske od Didijea Dešana.
- Ovo je nešto novo. Preuzeo sam mesto selektora i zato se mnogo priča o tome. To je logično. Morate da prihvatite stvari kakve jesu. Ali, nisam ovde zbog toga. Najviše me zanima da pobeđujemo utakmice - dodao je Zidan.
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