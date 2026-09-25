Ćavi ekspresno reagovao: Evo ko menja Brobija za duel sa Srbijom!

SRBIJA je porazom od Grčke (1:2) počela takmičenje u Ligi nacija. Priliku za popravni "orlovi" će imati protiv Holandije, koja u Beograd dolazi sa promenom u napadu.

FOTO: Tanjug/AP/Martin Meissner

Naime, na utakmici "lala" protiv Nemačke (1:1) povredio se napadač Brajan Brobi i selektor Ćavi Ernandez morao da reaguje i umesto njega u tim je uvrstio fudbalera Mančester junajteda, Džošuu Zirkzea.

Joshua Zirkzee is called into the Netherlands squad 🇳🇱 — Manchester United (@ManUtd) September 25, 2026

On se vraća u nacionalni tim posle godinu dana, a do sada je odigrao šest utakmica i postigao jedan gol.

Ovaj 25-godišnjak je ove sezone upisao dva nastupa u Premijer ligi za "crveni đavole" i nije se upisao u strelce. Takođe, ušao je sa klupe u meču Lige šampiona protiv Sabaha i Liga kupu sa Brajtonom.

Podsetimo, utakmica Srbija - Holandija igra se u nedelju od 18 časova na stadionu "Rajko Mitić".

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