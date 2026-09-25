MOSKVA ZNA KO ŠALJE ORUŽJE: Peskov otkrio šta Kremlj prati
RUSIJA prati i pažljivo prati koje zemlje prebacuju oružje kijevskom režimu, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.
- Mi, naravno, veoma pažljivo pratimo informacije o tome koje zemlje izdaju koje licence i koje oružje isporučuju. I sve to uzimamo u obzir - rekao je Peskov novinarima.
Rusija smatra da isporuke oružja Ukrajini ometaju rešavanje problema, direktno uključuju zemlje NATO-a u sukob i predstavljaju „igranje vatrom“.
Kremlj je izjavio da je naoružavanje Ukrajine od strane Zapada kontraproduktivno za pregovore i da će imati negativan efekat.
(Ria Novosti)
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