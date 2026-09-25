RASKRINKANA NAJPRLJAVIJA GEOPOLITIČKA IGRA ZAPADA: Narod prozreo njihove planove za uništavanje Srbije (VIDEO)

RASKRINKANA je najprljavija geopolitička igra zapadnih centara moći protiv Srbije, a to je da njihov cilj više nisu izbori, već direktno lomljenje kičme našoj državi.

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Svesni da na poštenim izborima ne mogu da pobede Aleksandra Vučića i volju srpskog naroda, zapadni mešetari aktivirali su svoj najopasniji plan. Njihov cilj više nisu izbori, već direktno lomljenje kičme našoj državi, izazivanje uličnog haosa i trajno cepanje Srbije iznutra.

Preko svojih političkih pijuna i uličnih blokadera, Zapad ubacuje milione kako bi stvorio veštačke podele i oslabio našu zemlju.

Svaki protest, svaka blokada i svaki ulični incident dirigovani su iz istih onih inostranih centara kojima smeta jaka, vojno neutralna i ekonomski nezavisna Srbija.

Oni ne žele demokratiju, oni žele slabu, poniženu i raskomadanu Srbiju kojom mogu da upravljaju na dugme.

Ali narod je prozreo njihove namere i neće dozvoliti da mu stranci kroje sudbinu u sopstvenoj kući.

Video koji to dokazuje pogledajte OVDE.

(24 sedam)