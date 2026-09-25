Novi izazov za Srbina: Slaviša Jokvanović preuzeo čuveni klub!
SRPSKI fudbalski trener Slaviša Jokanović pronašao je novi angažman.
On je seo na klupu švajcarskog velikana, ekipe Bazela. Na poziciji šefa stručnog štaba zamenio je Stefana Lihštajnera, koji je 9. septembra dobio otkaz usled serije loših rezultata.
Tamošnji mediji ističu da je ovaj 58-godišnji stručnjak dobio ugovor do kraja sezone, uz opciju produžetka ako rezultati budu zadovoljavajući.
Tehnički dirketor kluba sa "Sent Jakobs" stadiona, Andreas Herman, najzaslužniji je što je Jokanović postao trener tima koji je 21 put bio šampion Švajcarske.
- Bilo nam je jasno da, na osnovu profila, tražimo nekoga sa određenim nivoom iskustva. Određenim autoritetom i liderstvom, da bude spreman upravo za ovakve krizne situacije - rekao je Herman.
Jokanović je do sad u trenerskoj karijeri vodio osim Partizana, Dinamo Moskvu, Šefild junajted, Fulam, Votford, Makabi Tel Aviv i El Nasr.
Bazel se posle devet kola nalazi na četvrtom mestu na tabeli sa 13 bodova, ima čak 12 manje od prvoplasiranog Lugana.
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