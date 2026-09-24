BLOKADERKA NIKOLIĆ ODBILA DA SE OGRADI OD BRUTALNOG VREĐANJA SVIH KOJI GLASAJU ZA VUČIĆA: Sve crno na belo, a od nje ni REČ (VIDEO)

POLITIČARKA Mirjana Nikolić koja se suočila sa Anom Brnabić u debati na N1 i bila brutalno pregažena, odbila je da osudi vređanje svih onih koji glasaju za politiku Aleksandra Vučića, od strane blokadera.

N1 printskrin

Kao što se može videti političarka Mirjana Nikolić je odbila da se ogradi od takvih izjava.

@ana_mirkovic vređala ljude koji glasaju za Vučića i to najstrašnije, a rektorka neće da se ogradi od takvih izjava! Pa skandal https://t.co/3jN2tTi1AH — Moral (@Moral_nemoral) September 24, 2026

Dok je Mirkovićeva pisala po Iksu kako "po fizionimiji" može da prepozna "sns-ovca" na televiziji, a da samo isključi zvuk, dok se predstavlja kao akademska građanka, niko se iz tih danas blokaderskih redova nije ogradio, pa ni osoba koja je večersas za to imala ekskluzivnu priliku. Takođe, ona nije jedina sa takvom ogavnom retorikom.

printskrin/iks/ana mirković Kako je Ana Mirković vređala sve koji glasaju za Vučića

Ovime je jasno pokazako da takozvana Studentska lista brutalno vređa narod i da nema nameru od takvog vređanja da se ogradi.

Gospođa Nikolić je za sebe pokazala kako svoju funkciju koristi isključivo u političke svrhe, niti je to što se predstavlja, niti je političar, jer posle ove emisije moraće da ode ekspresno u penziju.