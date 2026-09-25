PRATE SVETSKE TRENDOVE! Novine na stadionu OFK Beograda na Karaburmi
Fudbalski klub OFK Beograd vratio se na Karaburmu, a navijače je sačekala velika novina.
"Romantičari" su otvorili novi VIP salon, te je nakon promene travnate podloge uređen i sadržaj koji će pružiti komfor navijačima.
- Na utakmici protiv Radničkog 1923 iz Kragujevca premijerno smo otvorili novi VIP salon u loži rekonstruisanog Omladinskog stadiona.
VIP salon biće otvoren isključivo tokom utakmica koje OFK Beograd bude igrao kao domaćin na svom stadionu.
Ponosni smo što je naš klub jedan od retkih u Srbiji koji svojim gostima može da ponudi ovakve uslove i jedinstveno iskustvo u VIP salonu.
Nastavljamo da unapređujemo Omladinski stadion i stvaramo što prijatniji ambijent za sve goste OFK Beograda - poručili su iz OFK Beograda.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Umro Boris Sakač!
24. 09. 2026. u 12:27 >> 12:48
Najbolji igrač na svetu potpisao za klub iz Bosne i Hercegovine
24. 09. 2026. u 11:27
HRVATI ZGROZILI REGION! Srbin nepoželjan u Zadru, sada je sve otkriveno!
24. 09. 2026. u 11:05
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)