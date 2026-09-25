PRATE SVETSKE TRENDOVE! Novine na stadionu OFK Beograda na Karaburmi

Fudbalski klub OFK Beograd vratio se na Karaburmu, a navijače je sačekala velika novina.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

"Romantičari" su otvorili novi VIP salon, te je nakon promene travnate podloge uređen i sadržaj koji će pružiti komfor navijačima.

- Na utakmici protiv Radničkog 1923 iz Kragujevca premijerno smo otvorili novi VIP salon u loži rekonstruisanog Omladinskog stadiona.

VIP salon biće otvoren isključivo tokom utakmica koje OFK Beograd bude igrao kao domaćin na svom stadionu.

Ponosni smo što je naš klub jedan od retkih u Srbiji koji svojim gostima može da ponudi ovakve uslove i jedinstveno iskustvo u VIP salonu.

Nastavljamo da unapređujemo Omladinski stadion i stvaramo što prijatniji ambijent za sve goste OFK Beograda - poručili su iz OFK Beograda.

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