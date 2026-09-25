Klop u velikom problemu: Dvojica važnih igrača se povredila, ne igraju protiv Grčke

NEMAČKA je na startu Lige nacija remizirala sa Holandijom - 1:1. To je bio debi Jirgena Klopa na klupi "pancera". Sad sledi duel sa Grčkom, ali trofejni stručnjak neće moći da računa na sva važna igrača.

Foto: Jürgen Kessler / imago sportfotodienst / Profimedia

Ova reprezentacija će na megdan sa timom Ivana Jovanovića bez povređenih Džamala Musijale i Kaja Haverca, saopšteno je ovog petka.

Kako se navodi iz Fudbalskog saveza Nemačke, fudbaleri Bajerna i Arsenala su doživeli povrede u remiju 1:1 na gostovanju Holandiji, pa selektor Jirgen Klop neće moći da računa na njih u nedelju kad će Nemačka u Augsburgu dočekati "helene".

Zbog povreda dvojice ofanzivnih igrača, nekadašnji trener Liverpula je u tim naknadno pozvao napadača Ajntrahta iz Frankfurta Jonatana Burkarta.

Što se tiče tabele posle prvog kola - Grčka je prva na tabelis sa tri boda, Holandija i Nemačka imaju po jedan, dok je Srbija na poziciji četiri bez boda.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“