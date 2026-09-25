Klop u velikom problemu: Dvojica važnih igrača se povredila, ne igraju protiv Grčke
NEMAČKA je na startu Lige nacija remizirala sa Holandijom - 1:1. To je bio debi Jirgena Klopa na klupi "pancera". Sad sledi duel sa Grčkom, ali trofejni stručnjak neće moći da računa na sva važna igrača.
Ova reprezentacija će na megdan sa timom Ivana Jovanovića bez povređenih Džamala Musijale i Kaja Haverca, saopšteno je ovog petka.
Kako se navodi iz Fudbalskog saveza Nemačke, fudbaleri Bajerna i Arsenala su doživeli povrede u remiju 1:1 na gostovanju Holandiji, pa selektor Jirgen Klop neće moći da računa na njih u nedelju kad će Nemačka u Augsburgu dočekati "helene".
Zbog povreda dvojice ofanzivnih igrača, nekadašnji trener Liverpula je u tim naknadno pozvao napadača Ajntrahta iz Frankfurta Jonatana Burkarta.
Što se tiče tabele posle prvog kola - Grčka je prva na tabelis sa tri boda, Holandija i Nemačka imaju po jedan, dok je Srbija na poziciji četiri bez boda.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Apsolutna katastrofa! Zbog ovoga je Srbija u strašnom problemu
25. 09. 2026. u 09:03 >> 10:22
ŠTA MU BI? Evo šta je Srbin na klupi Grčke uradio nakon gola za pobedu
25. 09. 2026. u 08:45
Srbija kao šampion ne ide na Olimpijske igre!
25. 09. 2026. u 09:55
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)