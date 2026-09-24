Politika

"RAZGOVOR O SITUACIJI NA KIM, REZOLUCIJI 1244" Vučić oči u oči sa generalnim sekretarom UN Antoniom Guterešom (VIDEO)

В.Н.

24. 09. 2026. u 23:27

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antoniom Guterešom.

РАЗГОВОР О СИТУАЦИЈИ НА КИМ, РЕЗОЛУЦИЈИ 1244 Вучић очи у очи са генералним секретаром УН Антониом Гутерешом (ВИДЕО)

buducunostsrbijeav/instagram

 - Srdačan i otvoren razgovor sa Antoniom Guterešom o ključnim globalnim izazovima, očuvanju mira i bezbednosti i potrebi za efikasnijim multilateralizmom.

Za Srbiju su Ujedinjene nacije najznačajnija međunarodna organizacija sa kojom ostvarujemo svestranu saradnju, a od posebne važnosti za nas je njihova uloga u zaštiti teritorijalnog integriteta i suvereniteta naše zemlje. Razgovarali smo i o bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, kao i o značaju punog sprovođenja Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN i delovanja UNMIK-a.

Posebno sam zahvalio generalnom sekretaru Guterešu na njegovom ličnom angažmanu, principijelnom pristupu i podršci Srbiji, kao i na njegovom zalaganju za očuvanje mira i poštovanje međunarodnog prava. Poželeo sam mu mnogo sreće i uspeha u budućnosti, uz zahvalnost za sve što je učinio tokom svog mandata.

Srbija će nastaviti da bude konstruktivan i odgovoran partner u Ujedinjenim nacijama, posvećena očuvanju mira i stabilnosti, regionalnoj saradnji i rešavanju otvorenih pitanja kroz dijalog i iskrenu saradnju.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antoniom Guterešom, tokom 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija - napisao je predsednik.

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