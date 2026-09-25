DA LI I OVI GRAĐANI DOBIJAJU NOVAC? Advokat objasnio nedoumice oko isplate 6.000 dinara
GRAĐANI protiv kojih se vodi izvršni postupak ne bi trebalo da ostanu bez 6.000 dinara jednokratne državne pomoći zbog naplate duga. Kako objašnjava advokat, ova sredstva su posebnim zakonom izuzeta od izvršenja.
Ukoliko novac ipak bude skinut, građanin može odmah da reaguje i da uz dokaz o poreklu uplate podnese prigovor javnom izvršitelju.
Na društvenim mrežama su se pojavile tvrdnje pojedinih građana kojima je, kako navode, u Poštanskoj štedionici rečeno da je 6.000 dinara otišlo izvršiteljima.
Može li izvršitelj da uzme ovih 6.000 dinara?
Odgovor advokata Stefana Jaćimovića je nedvosmislen – ne.
- Odgovor je ne, jer lex specialis koji direktno reguliše ovu materiju, tačnije Zakon o ublažavanju posledica energetske krize i rasta troškova života, u članu 13 izričito navodi da ova jednokratna finansijska podrška i novčana naknada ne mogu biti predmet izvršenja u smislu zakona kojim se uređuju izvršenje i obezbeđenje - kaže Jaćimović za Ozon Media.
To praktično znači da postojanje izvršnog postupka ili duga samo po sebi ne daje pravo da se ovih 6.000 dinara iskoristi za namirenje poverioca.
Šta ako je novac ipak skinut?
To je drugo i možda još važnije pitanje.
Jaćimović objašnjava da se radi o namenskoj uplati države koja je zakonom zaštićena od izvršenja.
- Ovde se isključivo radi o jednokratnoj finansijskoj pomoći države, gde država otvara namenski račun isključivo za tu namenu i ona ne sme biti predmet izvršnog postupka - navodi advokat.
Ako građanin ipak ustanovi da je upravo ovih 6.000 dinara skinuto u izvršnom postupku, prema njegovim rečima, ne treba da ostane samo na usmenoj informaciji dobijenoj na šalteru.
Može odmah da uloži prigovor javnom izvršitelju.
- Ukoliko javni izvršitelj skine ova novčana sredstva, bilo njegovom greškom ili greškom banke, lice može odmah da uloži prigovor javnom izvršitelju uz dokaz o poreklu same uplate, na primer izvod sa portala Uprave za trezor ili potvrdu o isplati iz Akcionarskog fonda - objašnjava Jaćimović.
Sačuvajte dokaz da je reč baš o državnoj pomoći
U ovakvoj situaciji ključno je da građanin može da pokaže odakle potiče novac.
Zbog toga je korisno sačuvati ili pribaviti podatak iz kojeg se jasno vidi da uplata od 6.000 dinara predstavlja jednokratnu finansijsku podršku države – na primer podatak sa portala Uprave za trezor ili, kod korisnika kojima novac stiže po tom osnovu, potvrdu o isplati Akcionarskog fonda.
Dakle, odgovor na pitanje je jasan: 6.000 dinara ove jednokratne pomoći ne bi smelo da bude iskorišćeno za naplatu duga u izvršnom postupku.
Ako se to ipak dogodi, građanin ima osnov da reaguje, a prvi korak je da utvrdi šta se dogodilo sa uplatom i da se, uz dokaz o njenom poreklu, obrati javnom izvršitelju.
(Ozon)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
DANAS POSLEDNjI DAN ISPLATE 6.000 DINARA: Ovo su korisne informacije
25. 09. 2026. u 11:36
NOVI EKONOMSKI KURS BRISELA: Veštačka inteligencija za jaču privredu
25. 09. 2026. u 10:12
DANAŠNjI KURS EVRA: Evo koliko sada vredi evropska valuta, pomerio se i dolar
25. 09. 2026. u 10:09
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)