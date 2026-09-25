Nemački fudbal zavijen u crno: Preminuo bivši kapiten legendarnog kluba

Nemački fudbal zavijen je u crno.

FOTO: Depositphotos/deposit123

Kapiten i štoper HSV-A Peter Nogli preminuo je u 80. godini života.

On se borio sa teškom bolešću dugi niz godina, a na kraju je tu utakmicu izgubio.

Važio je za čvrstog defanzivca, a bio je poznat pod nadimkom hrast. Odigrao je u HSV 414 utakmica od 1969. do 1980. godine.

Sa kapitenskom trakom na ruci podigao je titulu šampiona Zapadne Nemačke, a doneo i trofej Kupa pobednika Kupova, a sa Hamburgerom je igrao i u finalu Kupa evropskih šampiona.

U karijeri nosio je i dres Edmontona i Tampa Beja, potom Herte i Sent Paulija. U dresu Zapadne Nemačke nastupio je četiri puta. Jednom protiv Jugoslavije kada su Nemci osvojili i srebrnu medalju.