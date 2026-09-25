Fudbal

Nemački fudbal zavijen u crno: Preminuo bivši kapiten legendarnog kluba

А. И.

25. 09. 2026. u 15:26

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Nemački fudbal zavijen je u crno.

Немачки фудбал завијен у црно: Преминуо бивши капитен легендарног клуба

FOTO: Depositphotos/deposit123

Kapiten i štoper HSV-A Peter Nogli preminuo je u 80. godini života. 

On se borio sa teškom bolešću dugi niz godina, a na kraju je tu utakmicu izgubio. 

Važio je za čvrstog defanzivca, a bio je poznat pod nadimkom hrast. Odigrao je u HSV 414 utakmica od 1969. do 1980. godine. 

Sa kapitenskom trakom na ruci podigao je titulu šampiona Zapadne Nemačke, a doneo i trofej Kupa pobednika Kupova, a sa Hamburgerom je igrao i u finalu Kupa evropskih šampiona. 

U karijeri nosio je i dres Edmontona i Tampa Beja, potom Herte i Sent Paulija. U dresu Zapadne Nemačke nastupio je četiri puta. Jednom protiv Jugoslavije kada su Nemci osvojili i srebrnu medalju. 

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

FICO DIGAO NATO NA NOGE! Bojim se rata, ne želim to Optužuju ga da ruši saveznički zavet: Naudiće položaju Slovačke, to Putin želi
Svet

0 0

FICO DIGAO NATO NA NOGE! "Bojim se rata, ne želim to" Optužuju ga da ruši saveznički zavet: "Naudiće položaju Slovačke, to Putin želi"

„BOJIM se rata“, rekao je Robert Fico prošle nedelje studentima medicine u univerzitetskoj bolnici u Prešovu. „Ono što se danas događa u Evropi, ono što danas čujemo i vidimo, jeste da je vojni sukob u Ukrajini izmakao kontroli“, nastavio je, upozoravajući da se Evropa suočava s mogućnošću šireg rata, piše Dojče vele.

25. 09. 2026. u 11:27

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

I da su najgori na svetu, naši su!
Fudbal

0 0

I da su najgori na svetu, naši su!

Sramotna slika sa "Marakane" mora da zaboli svakog kome reprezentacija Srbije zaista nešto znači. Manje od 10.000 ljudi gledalo je utakmicu Srbije i Grčke. I nije problem samo u jednoj utakmici. Problem je što smo počeli da reprezentaciju volimo samo kada pobeđuje.

25. 09. 2026. u 13:25

Politika
Tenis
Fudbal
Bože, šta je ovo?: Mima šokiran fotografijom Jelisavete Orašanin (Video)

"Bože, šta je ovo?": Mima šokiran fotografijom Jelisavete Orašanin (Video)