ČITAOCI N1 POSLE DEBATE: "BRNABIĆ OBRISALA POD REKTORKOM": Stižu oštre kritike na račun tzv. "Studentske liste" (FOTO)

KOMENTARI čitalaca N1 nakon sinoćnjeg duela Ane Brnabić i Mirjane Nikolić pokazuju da publika nije bila zadovoljna nastupom predstavnice tzv. "Studentske liste". U komentarima se najčešće ocenjuje da je Brnabić bila spremnija, konkretnija i ubedljivija u televizijskom duelu.

Foto: Printskrin

Jedan čitalac je naveo da je Brnabić "rasturila", uz ocenu da je bio pogrešan izbor poslati rektorku u ovakav politički duel.

Foto: Printskrin

Drugi je poručio da bi predstavnici tzv. "Studentske liste" posle ovakvog nastupa trebalo da se povuku iz sličnih televizijskih duela, jer, kako je ocenio, nastup nije imao potrebnu političku snagu.

Foto: Printskrin

Jedan od komentatora posebno je istakao da je Nikolić kao profesorka navikla na drugačiju vrstu debate, dok je Brnabić nastupila kao iskusna političarka, spremna za oštru predizbornu raspravu.

Foto: Printskrin

Bilo je i onih koji su direktno zaključili da je Brnabić "izdominirala i pobedila", uz ocenu da Nikolić nije bila dovoljno pripremljena za format emisije.

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Jedan čitalac je nastup rektorke video kao važnu lekciju za tzv. "Studentsku listu" da za televizijske duele moraju pažljivije da biraju kandidate koji mogu da odgovore na pritisak političke debate.

Foto: Printskrin

Posebno je zanimljiv komentar jednog od čitalaca koji se predstavio kao simpatizer tzv. "Studentske liste". On je naveo da se ne treba samozavaravati i da je Brnabić nastupila pripremljeno i sa konkretnim podacima, dok je, prema njegovoj oceni, Nikolić više koristila parole i fraze. Suštinu njegovog komentara predstavlja zaključak da je Brnabić iz duela izašla sa boljim ukupnim utiskom, čak i za deo publike koji nije na njenoj strani.

Foto: Printskrin

Jedan čitalac je, pak, ceo nastup povezao sa odlukom da se na izbornu listu ne uključuju iskusniji političari iz opozicije, ocenivši da je razlika u političkom iskustvu tokom duela bila više nego očigledna.

Foto: Printskrin

Sličan utisak ostavio je i komentar čitaoca koji je naveo da je debatu gledala grupa od 13 ljudi i da su, kako tvrdi, svi bili razočarani nastupom predstavnice tzv. "Studentske liste".

Foto: Printskrin

Na kraju, jedan od čitalaca je istakao da je, po njegovom mišljenju, Brnabić pobedila u debati, uz opasku da je možda dobro što deo pristalica SNS-a inače ne prati N1 i samim tim nije gledao njen nastup.

Foto: Printskrin

Sudeći po komentarima koji su se nizali ispod teksta N1, čak su i pojedini čitaoci koji su naklonjeni tzv. "Studentskoj listi" bili kritični prema nastupu Mirjane Nikolić, dok su Brnabić pripisivali veću pripremljenost, političko iskustvo i sigurniji nastup.

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