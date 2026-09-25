"MALO JE DRŽAVNIKA OVAKVOG KALIBRA" Petković: Vučićev govor u UN hrabar i nedvosmislen

ČLAN Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) Petar Petković izjavio je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u govoru na Generalnoj skupštini UN uputio hrabre i nedvosmislene poruke međunarodnoj zajednici, posebno o Kosovu i Metohiji, položaju srpskog naroda i promenama u međunarodnom poretku.

FOTO TANJUG/ SAVA RADOVANOVIC/ nr

Petković je takođe istakao da predstavnici Studentske liste nemaju jasan program o Kosovu i Metohiji i dodao da Studentsku listu podržavaju Nenad Rašić i Aljbin Kurti.

Petković je, gostujući na Novosadskoj televiziji, rekao da je predsednik Vučić na Gnerealnoj skupštini UN govorio o pritiscima, ponašanju velikih država i položaju manjih država.

- Malo je državnika ovakvog kalibra kao što imamo predsednika Aleksandra Vučića, koji je sa svetske pozornice uputio hrabre i nedvosmislene poruke međunarodnoj zajednici - istakao je Petković.

On je naveo da je Vučić govorio o tome da više ne postoji međunarodni poredak kakav je postojao i bio izgrađen nakon Drugog svetskog rata.

Posebno je istakao deo Vučićevog obraćanja posvećen Kosovu i Metohiji i položaju srpskog naroda na tom prostoru.

Petković je rekao da je predsednik Srbije govorio i o licemerju Evropske unije, ukazujući na to da 13 godina nije ispunjena obaveza formiranja Zajednice srpskih opština.

Istakao je da je Zajednica srpskih opština važna za opstanak Srba na Kosovu i Metohiji, imajući u vidu teror i institucionalno nasilje koje Priština sprovodi prema srpskom narodu, posebno od dolaska Kurtija na vlast.

Petković je rekao da je način na koji je Vučić izneo činjenice u govoru naišao na veliki odziv među ljudima koji su bili u sali, kao i među diplomatama, kod ljudi koji su 30 ili 40 godina u sistemu Ujedinjenih nacija i diplomatiji, a koji su ocenili da takav govor odavno nisu čuli.

Osvrćući se na reči predsednika Vučića da su gazili Srbiju, ali je nisu pobedili i da se Srbija podigla kao feniks iz pepela, Petković je istakao da se to vidi i na međunarodnom i na unutrašnjem planu.

Petković je naveo da je Srbija danas poštovana i ugledna država, da predsednik Vučić ima kontakte i na istoku i na zapadu i da veliki broj šefova vlada i predsednika država sa različitih strana sveta dolazi u Beograd.

- Mi slobodno možemo da kažemo da nemamo političara tog ranga, koji je imao veći broj sastanaka i kontakata od predsednika Aleksandra Vučića - rekao je Petković.

Naveo je da je predsednik Srbije političar koji ume da "predvodi brod koji se zove Srbija" i vodi ga "mirnom lukom", uprkos svetskim i regionalnim ratovima i drugim krizama.

Istakao je da je Vučiću Srbija na prvom mestu i da se ne rukovodi uskostranačkim interesima, već onim što će ostaviti budućim generacijama.

Naveo je da politički protivnici SNS-a, za razliku od Vučića, nemaju ni plan ni program ni ideju, već se, kako je rekao, rukovode mržnjom prema predsedniku Srbije i njegovoj politici.

Govoreći o Studentskoj listi, Petković je rekao da njihov program od 11 tačaka govori o ekonomiji znanja i inovacijama u učenju, ali ne govori o Kosovu i Metohiji.

Ukazao je da izostanak Kosova i Metohije iz programa Studentske liste treba da bude razlog za pitanje kakvu bi politiku njeni predstavnici vodili prema našoj južnoj pokrajini.

- Svako ko hoće i razmišlja da glasa za njih, neka dobro razmisli zašto nema teme Kosova i Metohije u njihovom programu od 11 tačaka - rekao je Petković.

Naveo je da je pitanje Kosova i Metohije jedno od ključnih pitanja za Srbiju, posebno u trenutku kada se svet suočava sa ratovima.

Petković je rekao da Aljbin Kurti podržava Studentsku listu, od koje, kako je naveo, očekuje da mu "isporuči takozvano nezavisno Kosovo", ističući da predsednik Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka nikada neće priznati takozvanu nezavisnost Kosova.

- Kurti direktno podržava blokadersku Studentsku listu. Ne samo preko Rašića, nego najdirektnije - rekao je Petković i dodao da je Kurti od početka protesta nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu stao na stranu onih koji su pripremali "obojenu revoluciju".

Petković je rekao da Rašić sada ide korak dalje i da je dobio nalog od Kurtija da podrži Studentsku listu.

Dodao je da je Rašić "ukrao jedan mandat" koji pripada Srpskoj listi i da glasove nije dobio u srpskim sredinama, već u mestima u kojima Srbi više ne žive.

Podsetio je takođe da je Rašić podržao osnivanje takozvanog muzeja srpskog genocida na Kosovu, kao i nelegalnu eksproprijaciju srpske zemlje u Leposaviću radi izgradnje baza tzv. kosovske policije.

Petković je istakao da se Beograd na Kosovu i Metohiji sada bori u nemogućim uslovima, kada je srpski narod izložen teroru Aljbina Kurtija, uz podršku međunarodne zajednice.

Dodao je da Srbija, uprkos tome, nastoji da sačuva mir i stabilnost i izbori se za srpski narod.

(Tanjug)