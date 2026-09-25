HAOS I DIVLJAŠTVO BEZ PRESEDANA U KULI: Pomahnitali blokader Zoran Sekeruš nastavio krvavi pir!

NEZAPAMĆENI talas huliganizma, nasilja i političkog terora ne jenjava, a glavni akter ovog opasnog bezumlja u Kuli ponovo je isti čovek – ozloglašeni predvodnik blokadera Zoran Sekeruš!

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Dok se javnost još uvek oporavlja od jezivih scena u kojima je Sekeruš, držeći krvavu sekiru u ruci, krvnički razbijao stranačke štandove Srpske napredne stranke i povredio dvoje nedužnih ljudi, njegovom destruktivnom pohodu nema kraja.

Sekeruš je nastavio sa svojim sramnim, vandalskim i huliganskim napadima, demonstrirajući silu i šireći paniku na svakom koraku. U novom činu političkog ludila, na meti ovog pomahnitalog blokadera našli su se lična imovina i institucije – on je besomučno ispisao zid porodične kuće predsednika Opštinskog odbora Srpske napredne stranke Kula i nekadašnjeg predsednika opštine Kula, Damjana Miljanića, a zatim na najprizemniji način uništio i opštinski službeni automobil!

Ovakvi potezi ogoljavaju pravu, nasilnu prirodu takozvanih „protesta“ i potvrđuju da je nasilje nad imovinom i ljudima jedini program koji ovi ekstremisti poznaju. Ipak, ovo ni izbliza nije prvi put da Sekeruš i njegovi istomišljenici udaraju na temelje institucija i javnog reda u Kuli.

Podsetimo se samo marta meseca, kada je ista ova ruka u pomahnitalom naletu demolirala vrata zgrade Opštine Kula! Tada je poslata jasna preteća poruka da za ove vandale zakon ne postoji, a današnji napadi na porodičnu kuću i službena vozila samo su nastavak iste strašne matrice.