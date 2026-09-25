"BOSANCI, MARŠ IZ SRBIJE": Isplivale uvrede sa blokaderskih naloga, a sada obilaze Republiku Srpsku

"DRINCIMA zabraniti da glasaju.

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Republika Šumska. Bosanci, marš iz Srbije. U Srebrenici se desio genocid. Ratko Mladić je zločinac. Zabraniti Mladiću sahranu u Beogradu.

Neka se sahrani u Šumskoj. Ukinuti Republiku Srpsku." bili su neki od sablsanih blokaderskih komentara!

Nakon što su mesecima iznosili najcrnje uvrede na račun sopstvenog naroda i Republike Srpske, takozvani blokaderi krenuli su u bezobzirnu predizbornu turneju.

Godinama su vređali naš narod preko Drine, udarali na najosetljivije nacionalne teme i otvoreno tražili ukidanja i zabrane.

A danas, bez stida i srama, isti ti ljudi krstare kako kroz gradove Srbije, tako i kroz istu tu Republiku Srpsku, koju godinama gnusno vređaju, očekujući podršku onih po kojima su do juče pljuvali.

Licemerje i obmana dostigli su svoj maksimum.

Narod i u Srbiji i u Republici Srpskoj pamti sve uvrede, pamti ko je stajao uz svoju zemlju, a ko je napadao sopstveni narod radi jeftinih političkih poena.

Njihovi karavani i lažni obilasci ne mogu izbrisati izrečene reči.

Građani sa obe strane Drine odlično vide ko radi u interesu našeg naroda, a ko se Srba priseti samo kada dođu izbori.

(24sedam)