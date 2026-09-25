BLOKADERU SA STUDENTSKE LISTE SMETA ŠTO VUČIĆ POMAŽE NARODU Raguš: A koji zakon time krši

MARINA Raguš sa liste ”Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija“, jasno je odgovorila, na kritike blokadera Dušana Veljkovića sa tzv. Studentske liste koji je napao predsednika Srbije Aleksandra Vučića što rešava probleme sa kojima se susreće narod i građani Srbije.

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- Vi znate da predsednik prima građane, da se građani Srbije obraćaju predsedniku preko Generalnog sekretarijata. U nekoliko mandata, pošto je dva mandata pobedio sa ubedljivom razlikom i potvrdio svoj legitimitet i zakleo se pred građanima da će poštovati, čuvati i unaprediti sva prava građana zagarantovana Ustavom. Građani se obraćaju predsedniku, ali on ne donosi konačnu odluku kako će rešiti njihovo pitanje. Da li on ima slobodu i pravo da prozove neke koji su zaboravili da rade svoj posao ili ga ne rade dobro? Naravno da da. Recite mi koji zakon krši? Mi ovde govorimo o korupciji, pa imate prilike da vidite ”Srbija ili mafija" o utisku koji se stvara. Nikada nismo čuli izvini za fabrikovane afere o Jovanjici, a to je godinama bilo fabrikovanje afera. Kao što se godinama radilo na dehumanizaciji tog istog čoveka kroz ovu priču ”preuzeo je sve, on je taj koji donosi sve odluke, on je autokrata”. Autokrata i pazite sad, u sistemu gde imate United media gde slušate te medijske manipulacije. Jedna od meni najogorih laži je bila da je dete preminulo u Valjevu, i nikada nismo čuli izvinite, gdeška, dešava se. Pa smo kao rezultat toga imali paljenje prostorija SNS. Ovde se radi o stvaranju utiska. Ja ne kažem da je neko idealan - rekla je Raguš.

Marina Raguš odgovorila blokaderu Dušanu Veljkoviću kome smeta što Vučić pomaže narodu #dusanveljkovic #studentskalista pic.twitter.com/9Nvj5yis4l — Moral (@Moral_nemoral) September 24, 2026