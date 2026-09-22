Politika

UZNEMIRUJUĆ VIDEO! Blokaderi tukli žene, a sad prete silovanjem - scene nasilja (VIDEO)

В.Н.

22. 09. 2026. u 22:30

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NASILjE nad ženama postalo je lični pečat blokadera a kulminiralo je izjavom Ilije Srdanovića prvog na listi takozvane studentske liste o voditeljki sa RTS, a čime se potvrđuje da su im nasilje i prenje jedina politika koju imaju.

УЗНЕМИРУЈУЋ ВИДЕО! Блокадери тукли жене, а сад прете силовањем - сцене насиља (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Brutalne scene i divljanja gledala je cela Srbija. Blokaderi su maltretirali na ulicama žene, razbijali im glave, a sada pozivaju i na silovanje svih žena koje ne misle kao oni. 

U nastavku sledi uznemirujuć video brutalnosti blokadera:

Da im se program svodi na jahanje i silovanje potvrđuju reči upravo onog ko im se nalazi kao prvi na listi - Ilije Srdanovića, čoveka koji slovi za lekara Mila Đukanovića i koji se izjašnjavao kao crnogorac. Prostim rečnikom izvređao je Milov doktor novinarku RTS-a, a što se može videti na priloženoj fotografiji. 

Foto: Printskrin

Ipak, ovde nije kraj. Linču kako oni kažu ”ćacika”, a misleći na sve žene koje ne dele blokaderska uverenja već podržavaju stabilnu Srbiju na čelu sa predsednikom Vučićem, pridružio se i blokader Vladimir Štimac, a čija se supruga nalazi na ”studentskoj listi”.

Takođe, blokader Živko Gvozdenović pretio je silovanjem i mučenjem žena u Srbiji koji se ne slažu sa njegovim mišljenjem.

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