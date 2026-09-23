VIOLIN ČUVAR I NASILNIK VISOKOPOZICONIRAN NA "STUDENTSKOJ" LISTI: Zar ljudi kao Kokanović treba da vode Srbiju i da nas predstavljaju?

TAKOZVANA studentska lista može samo da se pohvali brojem skandala i ispada kojim raspolažu njihovi kandidati u svojim "bogatim" biografijama. Jedan od njih je svakako i Zlatko Kokanović - lažni ekolog, rušitelj Srbije i zagovornik haosa kao glavne metode dijaloga.

Foto: Printskrin/Jutjub/Nova Ekonomija

Kokanović, samozvani ekolog i jedan od najglasnijih opozicionih aktivista našao se na "studentskoj" listi. Očigledno raspolaže dovoljnom količinom javnih ispada i skandala da bi se tu našao, pošto student, po svemu sudeći nije.

Sekirom branio Violu fon Kramon

O politici Kokanovića govori i to da mu Nemica Viola fon Kramon nije smetala kada ju je sekirom branio u Nedeljicama. Ona ista Viola fon Kramon koja se zalaže za "nezavisno Kosovo" i ona koja je podržala rezoluciju o Srebrenici...

Takođe na listi je i Jovo Bakić, koji je pretio da će juriti po ulicama političke protivnike, da će njegovi politički protivnici plivati Savom i Dunavom...

Foto: Printskrin

I zemlju bi prodao da može

Njegovo pravo lice otkriveno je kada je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić javno iznela da je Zlatko Kokanović svojevremeno iskazao interesovanje za prodaju sopstvene zemlje preko udruženja „Centar za razvoj Jadra“. Tek nakon što do dogovora nije došlo, Kokanović se pozicionira kao jedan od najglasnijih „ekoloških boraca“.

Kokanović je naime pokušao da proda svoje imanje u Gornjim Nedeljicama kompaniji Rio Tinto, a nakon neuspeha ovog posla poklonio ga je Aleksandru Jovanoviću Ćuti i istovremeno započeo angažovanje kao ekološki aktivista.

Ovo dokazuju dokumenti koje su objavili mediji, iz kojih se vidi da je Kokanović još 2019, godine pregovrao o prodaji imanja Rio Tintu. Kokanović je potpisao saglasnost, zajedno sa svojim bratom Zvonkom, za prodaju imanja na kome se nalazi jedan objekat. U međuvremenu, pregovori su propali jer rudnik nije planiran na zemljištu koje poseduju braća Kokanović.

Nakon toga Zlatko Kokanović postaje jedan od najistaknutijih protivnika Rio Tinta.

Divljao traktorom na granici i nasrtao na službena lica

Podsetimo, Kokanović je tokom okupljanja blokadera u Loznici divljao na traktoru - uništavao tuđu imovinu i probio ogradu, želeo da uništi život Srbima na granici i da blokira granični prelaz.

Nakon toga je i uhapšen. Iz MUP-a je saopšteno da su tom prilikom dvojica policijskih službenika zadobila lake telesne povrede.

Kako je navedeno, uhapšeni je, nastavljajući kretanje, probio zaštitu ogradu i, kretajući se suprotnim smerom, stigao do Graničnog prelaza Trbušnica, gde je i uhapšen.

On je osumnjičen da je izvršio krivična dela napad na službeno lice u vršenju službene radnje i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Ovo su samo neke stavke po kojima je Kokanović poznat. Kako što vidite, među njima nema ništa dobro, i ništa lepo što je uradio za našu zemlju.

Jel ovakav treba da predvodi Srbiju?!

Da li neko takav treba da nas predstavlja u svetu?!

Samo zamislite kako bi izgledala Srbija i kakva bi sudbina zadesila naš narod kada bi Kokanović ili neko poput njega dokopao se vlasti.

BONUS VIDEO