Politika

"STUDENT" OD 70 I KUSUR GODINA UNIŠTAVA GRAD: Usnimljen kako šara po autobuskom stajalištu (VIDEO)

В. Н.

23. 09. 2026. u 11:38

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JUTROS je u Lazarevcu snimljen jedan "nobelovac" u poznim godinama kako uništava autobusku stanicu.

СТУДЕНТ ОД 70 И КУСУР ГОДИНА УНИШТАВА ГРАД: Уснимљен како шара по аутобуском стајалишту (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Naime, ovaj "student" od preko 70 godina usnimljen je kako piše parolu blokadera, usred grada i bez imalo srama!

Osim što definitivno nije student, kao ni cela "studentska" lista, drznuo se da uništava javni prostor pišući crvenim sprejem po staklenom delu stajališta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ovakve blokadere bi trebalo učiniti poznatim, kako oni to vole da kažu. 

Da li je ovo "pristojna Srbija i naša mladost", kako tvrde blokaderi?

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