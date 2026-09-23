"STUDENT" OD 70 I KUSUR GODINA UNIŠTAVA GRAD: Usnimljen kako šara po autobuskom stajalištu (VIDEO)

JUTROS je u Lazarevcu snimljen jedan "nobelovac" u poznim godinama kako uništava autobusku stanicu.

Foto: Printskrin

Naime, ovaj "student" od preko 70 godina usnimljen je kako piše parolu blokadera, usred grada i bez imalo srama!

Osim što definitivno nije student, kao ni cela "studentska" lista, drznuo se da uništava javni prostor pišući crvenim sprejem po staklenom delu stajališta.

Ovakve blokadere bi trebalo učiniti poznatim, kako oni to vole da kažu.

Da li je ovo "pristojna Srbija i naša mladost", kako tvrde blokaderi?

(24 sedam)