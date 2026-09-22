KNEŽEVIĆ ŽESTOKO UDARIO NA SRDANOVIĆA: Izbori su im izgubljeni, već se spremaju za ulice

LIDER DNP-a osporio je politički koncept nosioca Studentske liste i pozvao ga da se javno izjasni o nizu pitanja vezanih za Crnu Goru i Srbiju.

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Predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević izjavio je, govoreći o Iliji Srdanoviću, da za njega nije sporno kako se neko nacionalno izjašnjava, već ono što je nazvao „antisrpskim konceptom“ koji Srdanović, prema njegovoj oceni, zastupa.

Knežević je istakao i da nije čuo da je Srdanović predložen za premijera, već da je predstavljen kao prvi na izbornoj listi.

– Ništa, naravno, nije sporno što se on nacionalno izjašnjava kao Crnogorac, ali je sporan njegov antisrpski koncept koji on zastupa. Imamo još jednu stvar. Jeste li vi čuli da su oni njega predložili za premijera? Ne, samo kažu – prvi na listi – rekao je Knežević.

On je potom izneo tvrdnju da oni koji stoje iza liste već imaju plan za period posle izbora.

– I ja ne isključujem da oni imaju projekciju u svojoj glavi, a to je sledeće. I to želim da znaju građani koji gledaju ovu emisiju. Izbori su izgubljeni što se njih tiče. Pobeđuje Srpska napredna stranka, evo, kao što vas u oči gledam. Oni se već sada pripremaju da izađu na ulice, to je druga faza. To je njihova ključna faza – kazao je Knežević.

Prema njegovim rečima, upravo zbog toga se, kako tvrdi, vodi kampanja u kojoj se izbegavaju direktni odgovori i suočavanje sa pojedinim pitanjima.

– Jer oni znaju da su izbori izgubljeni i zato kreću sa ovakvom jednom nemuštom kampanjom, gde izbegavaju dijaloge, gde izbegavaju da se suoče sa činjenicama i gde izbegavaju da kažu: „Nemamo veze sa Milom Đukanovićem“ – naveo je lider DNP-a.

Knežević je zatim pozvao Srdanovića da se javno odredi prema bivšem predsedniku Crne Gore Milu Đukanoviću i njegovim političkim potezima.

Posebno se osvrnuo na nedavni snimak iz jednog podgoričkog lokala i pesmu „Sude mi“, koju je u svom obraćanju povezao sa repertoarom Marka Perkovića Tompsona.

– Evo ga, pozivam. Neka osudi pevanje Tompsonove pesme pre pet-šest dana u Podgorici. Ako je Srbin, ako kažu da je plivao za Bogojavljenski krst, neka kaže da je Milo Đukanović crnogorski ustaša koji je pevao ustaške pesme usred Podgorice. Naravno da to neće da uradi – rekao je Knežević.

On je potom naveo još nekoliko pitanja za koja smatra da bi Srdanović trebalo javno da se izjasni.

– Evo, neka kaže i da je sramota što je Milo Đukanović priznao Kosovo. Naravno da to neće da uradi. Evo, neka kaže da je sramota što su uveli sankcije Rusiji. Naravno da to neće da uradi. Evo, neka kaže da je sramota što je Crna Gora četiri puta proglasila Srbiju za genocidni narod. Naravno da to neće da uradi – zaključio je Knežević.

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(24sedam)