CEO SVET U ŠOKU! Zbog Srbije albanski provokator ide u zatvor?

Fudbalska Evropa suočava se sa jednim od najvećih vansportskih skandala u modernoj istoriji, nakon što je kapiten švajcarske reprezentacije Granit Džaka zvanično priznao da je godinama obmanjivao javnost koristeći lažni kovid sertifikat.

Philipp Kresnik / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Ono što je počelo kao odbrambeni mehanizam pred Svetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine, preraslo je u ozbiljan krivični proces koji preti da trajno okonča reprezentativnu karijeru iskusnog veziste Sanderlenda.

Istraga koju je pokrenulo tužilaštvo u kantonu Lucern započela je kao rutinska provera sumnjivih kovid potvrda izdatih od strane jedne lokalne lekarke, ali je ubrzo prerasla u prvorazrednu sportsku dramu. Ključni dokaz koji je srušio Džakinu odbranu bio je upisani datum druge doze – 8. novembar 2022. godine.

Analizom kretanja tadašnjeg fudbalera Arsenala, istražitelji su otkrili neoborivu logičku rupu. Džaka je samo dva dana ranije, 6. novembra, igrao derbi Premijer lige protiv Čelsija u Londonu, dok je već 9. novembra bio na terenu protiv Brajtona u Liga kupu. U prepunom rasporedu engleskog fudbala, švajcarski kapiten fizički nije imao vremena da napusti teritoriju Velike Britanije, odleti u Lucern po vakcinu i vrati se na treninge, čime je dokazano da je dokument falsifikovan.

Sada, kada su sve karte na stolu, postavlja se ključno pitanje: zašto je fudbaler takvog renomea rizikovao višegodišnju zatvorsku kaznu zbog papira koji mu u Engleskoj više nije bio potreban? Odgovor leži u rigoroznim, ali do poslednjeg časa neizvesnim kovid protokolima koje su FIFA i vlasti u Dohi pripremale za Mundijal 2022. godine.

Suočen sa pretnjom da mu kao nevakcinisanom igraču bude zabranjen ulazak u Katar – gde je Švajcarsku čekao ključni meč grupne faze protiv Srbije – Džaka je odlučio da obezbedi „alternativno“ rešenje. Iako je Katar uoči samog turnira ukinuo restrikcije, pa lažna potvrda nikada nije pokazana na graničnom prelazu, trag o kupovini falsifikovanog dokumenta ostao je u bazi podataka švajcarskih organa.

Ono što švajcarsku javnost najviše boli jeste način na koji je Džaka godinama branio svoju tajnu. Kada su se u proleće 2022. godine pojavile prve sumnje, kapiten je novinarima drsko odbrusio: „Da, vakcinisan sam, da ne biste imali više o čemu da pišete!“. Danas te reči odzvanjaju kao dokaz svesne manipulacije.

Reakcija domaće javnosti je nemilosrdna. Mediji i navijači u Švajcarskoj otvoreno traže da se fudbaleru trajno oduzme kapitenska traka, nazivajući ga „licemerom i lažovom“. Sa druge strane, predsednik fudbalskog saveza Peter Knebel pokušava da smiri strasti, izjavom da „razume Džakinu reakciju nakon skandala“, što je izazvalo dodatni gnev navijača koji optužuju savez za dvostruke aršine.

Svestan da je sateran u ćošak, Džaka je proteklog vikenda, nakon utakmice svog Sanderlenda protiv Mančester sitija, obavio hitan noćni razgovor sa čelnicima saveza. Epilog je njegovo samovoljno povlačenje sa naredna četiri meča Lige nacija kako bi se ekipa izolovala od medijskog pritiska.

Ipak, sportska suspenzija je manji problem za iskusnog vezistu. Pred njim je ozbiljna pravna borba sa švajcarskim zakonom koji za falsifikovanje isprava predviđa i kaznu zatvora do pet godina. Džakin plan je potpuna saradnja sa tužilaštvom i plaćanje visoke novčane kazne, u nadi da će mu javnost i saigrači jednog dana oprostiti greh koji je bacio ogromnu senku na njegovu karijeru.

