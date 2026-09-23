CRNA GORA U SVE MEŠA PRSTE: Evo ko zaista stoji iza "studentske" liste (FOTO)
TAKOZVANU studentksu listu očigledno čine ljudi koji imaju jasan cilj a to je rušenje Srbije. Pored prvog na toj listije Ilije Srdanovića, poznatog po nasilju među imenima ima i onih koji neguju crnogorsku netrepeljivost prema našoj zemlji.
Dakle od Ilije Srdanovića na čelu liste, preko preko Ivana Vukovića, potpredsednika Milovog DPS koji je aktivno učestvovao na laznim studentskim protestima u Beogradu, do potpredsednika omladine Spajićeve partije Milivoja Karadžića koji poziva na rušenje Srbije!
Nije slučajnost što je Karadžić predsednik omladine baš u stranci Milojka Spajića.
I dok ga u Crnoj Gori na izbornim plakatima predstavljaju kao inženjera elektrotehnike i računarstva, u Beogradu ga potpisuju kao - student. Tako stoji u tekstu, odnosno ispod teksta u blokaderskom "Radaru" koji je, kažu, sam napisao.
Svi su se oni lepo okupili i narodu mažu oči i prodaju priče o lepšoj i boljoj Srbiji.
Fotografije govore same za sebe:
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