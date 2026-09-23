Sa duplo većom platom! Reprezentativac Srbije potpisuje!

Pregovori su u početnoj fazi.

Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalski reprezentativac Srbije Strahinja Pavlović trebalo bi uskoro da potpiše novi ugovor sa slavnim Milanom, javljaju italijanski mediji.

Prema pisanju "Gazete delo Sport", sedmostruki prvak Evrope razmatra mogućnost da članu "orlova" ponudi novi ugovor do leta 2031. godine, uz značajno povećanje plate.

Pavlović trenutno zarađuje 1.700.000 evra neto po sezoni, dok bi novim ugovorom trebalo da dobija između tri i 3,5 miliona evra na godišnjem nivou.

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Dakle, roso-neri mu spremaju praktično duplo veću platu, uz produžetak saradnje za još tri godine u odnosu na aktuelni ugovor, koji ističe 30. juna 2028.

Međutim, kako prenosi isti medij, pregovori su još u početnoj fazi i finansijski detalji nisu dogovoreni. S druge strane, postoji obostrana želja za nastavkom saradnje, što bi trebalo da olakša postizanje dogovora.

Podsetimo, Strahinja Pavlović se nalazi na spisku selektora Veljka Paunovića pred mečeve u Ligi nacija, protiv Grčke i Holandije na Marakani, te će se naći u timu Srbije na početku novog ciklusa u A Diviziji.

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