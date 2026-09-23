Sa duplo većom platom! Reprezentativac Srbije potpisuje!
Pregovori su u početnoj fazi.
Fudbalski reprezentativac Srbije Strahinja Pavlović trebalo bi uskoro da potpiše novi ugovor sa slavnim Milanom, javljaju italijanski mediji.
Prema pisanju "Gazete delo Sport", sedmostruki prvak Evrope razmatra mogućnost da članu "orlova" ponudi novi ugovor do leta 2031. godine, uz značajno povećanje plate.
Pavlović trenutno zarađuje 1.700.000 evra neto po sezoni, dok bi novim ugovorom trebalo da dobija između tri i 3,5 miliona evra na godišnjem nivou.
Dakle, roso-neri mu spremaju praktično duplo veću platu, uz produžetak saradnje za još tri godine u odnosu na aktuelni ugovor, koji ističe 30. juna 2028.
Međutim, kako prenosi isti medij, pregovori su još u početnoj fazi i finansijski detalji nisu dogovoreni. S druge strane, postoji obostrana želja za nastavkom saradnje, što bi trebalo da olakša postizanje dogovora.
Podsetimo, Strahinja Pavlović se nalazi na spisku selektora Veljka Paunovića pred mečeve u Ligi nacija, protiv Grčke i Holandije na Marakani, te će se naći u timu Srbije na početku novog ciklusa u A Diviziji.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
"Ako je kum 30, onda... "! Nećete verovati zbog čega je Bogdan Bogdanović uzeo baš ovaj broj u novom klubu
23. 09. 2026. u 06:54 >> 07:05
Pravo niotkuda! Posle sedam godina trener napustio Crvenu zvezdu
23. 09. 2026. u 06:07
ŠOK NA MALOM KALEMEGDANU! Stranac iznenada otišao iz Crvene zvezde
23. 09. 2026. u 06:23
Pakao u najavi: Orlovi u istoj grupi sa Hrvatima i Bosancima? Moguće je, evo kad i kako!
23. 09. 2026. u 07:52
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)