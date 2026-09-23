Pred meč protiv Srbije: Nemci treniraju strogoću, Klop uveo važna pravila! Jedan je vezan za ovo!
Selektor "pancera" ne želi ništa da prepusti slučaju.
Odmah po dolasku na klupu Nemačke, bivši trener Liverpula uveo je četiri stroga pravila. I ona moraju da se poštuju, ko to ne bude radio, može da "pakuje kofere".
Kao prvo i osnovno, Klop je uveo da svi igrači moraju da večeraju u istom terminu. Kod njegovog prethodnika Julijana Nagelsmana, fudbaleri su mogli da biraju da li će doći u 19 ili 20 časova, pa su se odvajali na grupe. Sada im je novi selektor odredio da samo mogu da izaberu vreme, sedam ili osam uveče.
Naredno pravilo tiče se korišćenja mobilnih telefona. Klop ih je zabranio igračima pre mečeva, smatrajući da će tako imati veću koncentraciju za ono što ih čeka na terenu.
Sledeća stavka, koju je isključio Jirgen Klop, vezana je za dolaske frizera u hotele. Reprezentativci ne mogu da primaju lične frizere, dok su u nacionalnom timu, već ako hoće da skrate kosu moraju da isto obave pre dolaska na okupljanje.
Poslednja i najvažnija stavka, vezana je za porodice i prijatelje. Igrači mogu da zaborave na njihove posete u dužem periodu, već su sada ograničene i biće moguće samo uz dogovor selektora.
Nemačka je među rivalima Srbije u Ligi nacija, koja u četvrtak dočekuje Grčku na Marakani, dok će na istom mestu u nedelju ugostiti Holandiju.
Četa Veljka Paunovića prvog oktobra ide na noge "pancerima", taj meč igra se u Minhenu na "Alijanc areni", dok je tri dana posle toga rival opet Holandija, ali u Ajndhovenu.
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