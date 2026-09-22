STUDENTI? Ovo je lice blokaderske liste (FOTO)

JOŠ jedno „besprekorno“ lice Studentske liste dobilo je sasvim drugačiju sliku.

Foto: Printskrin

Društvenim mrežama šire se brojne fotografije Živojina Milovanovića, 31. kandidata liste „Studentska lista – Studenti pobeđuju“, iz provoda, sa flašama alkohola u rukama i u situacijama koje se teško uklapaju u uglađenu sliku koju ova lista pokušava da izgradi o svojim kandidatima.

Foto: Printskrin

I nije reč o jednoj fotografiji istrgnutoj iz konteksta. Mrežama kruži čitav niz prizora iz različitih situacija, koji pokazuju javnosti i onu stranu kandidata koje nema u pažljivo pripremljenom predizbornom predstavljanju.

Foto: Printskrin

Milovanović je zaposlen u „Kolubari“ i ima status osobe sa invaliditetom, dok istovremeno postoji sumnja u verodostojnost dokumentacije na osnovu koje je taj status ostvario, odnosno sumnja da je deo dokumentacije falsifikovan. Upravo zbog ozbiljnosti tih navoda, pitanje je da li će nadležni organi proveriti na osnovu čega je Milovanović stekao ovaj status i otkloniti sve sumnje.

Uz njegovo ime pojavljuju se i tvrdnje ljudi iz radnog okruženja da je u više navrata viđan u izrazito alkoholisanom stanju, kao i navodi o konzumiranju narkotika. To su ozbiljne tvrdnje koje zahtevaju potvrdu, ali fotografije koje se dele društvenim mrežama svakako su dovoljne da pažnju javnosti usmere na kandidata koji bi sutra mogao da sedi u Narodnoj skupštini.

Foto: Printskrin

Ko je birao kandidate?

I tu dolazimo do mnogo šireg pitanja.

Studentska lista svoje ljude predstavlja kao novu političku snagu, kao drugačije i navodno besprekorno lice Srbije koje bi trebalo da zameni postojeću političku elitu.

Međutim, kako kandidati jedan za drugim izlaze iz anonimnosti, tako se pojavljuju biografije, fotografije, izjave i detalji koji tu idealizovanu sliku stavljaju na ozbiljan test.

Foto: Printskrin

Živojin Milovanović je samo jedan od njih.

Zato pitanje više nije samo ko je čovek na 31. mestu liste.

Pitanje je ko je birao i proveravao ljude koji traže poslaničke mandate i pravo da odlučuju u ime građana Srbije – i koliko još kandidata sa te liste tek čeka da javnost upozna njihovo pravo lice.

(NS uživo)