"PREDSEDNIK JE SPREMAN": Kremlj o susretu Putina i Trampa

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin spreman je za novi susret sa liderom SAD Donaldom Trampom, ali ne postoje preduslovi za to dok se ne završe pripreme, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

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- Ako govorimo o rusko-američkom susretu, predsednik je spreman. Predsednici Putin i Tramp su zaista u telefonskim razgovorima uvek isticali spremnost da se održi još jedan sastanak u slučaju potrebe - rekao je portparol.

Prema njegovim rečima, rusko-američki samit bez prethodne pripreme predstavljao bi traćenje vremena.

- Konkretnih detalja u vezi sa novim susretom Putina i Trampa nema - rekao je Peskov.

Podsetimo, američki predsednik Donald Tramp dopustio je mogućnost da se on i ruski lider Vladimir Putin ponovo lično sastanu, ali je izrazio sumnju da će predsednik Rusije doći na samit G20 u Majamiju.

- Već smo imali sastanak na Aljasci. Mislim da ćemo imati još jedan - rekao je Tramp u utorak tokom sastanka sa Vladimirom Zelenskim na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

(Sputnjik)