"PREDSEDNIK JE SPREMAN": Kremlj o susretu Putina i Trampa
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin spreman je za novi susret sa liderom SAD Donaldom Trampom, ali ne postoje preduslovi za to dok se ne završe pripreme, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- Ako govorimo o rusko-američkom susretu, predsednik je spreman. Predsednici Putin i Tramp su zaista u telefonskim razgovorima uvek isticali spremnost da se održi još jedan sastanak u slučaju potrebe - rekao je portparol.
Prema njegovim rečima, rusko-američki samit bez prethodne pripreme predstavljao bi traćenje vremena.
- Konkretnih detalja u vezi sa novim susretom Putina i Trampa nema - rekao je Peskov.
Podsetimo, američki predsednik Donald Tramp dopustio je mogućnost da se on i ruski lider Vladimir Putin ponovo lično sastanu, ali je izrazio sumnju da će predsednik Rusije doći na samit G20 u Majamiju.
- Već smo imali sastanak na Aljasci. Mislim da ćemo imati još jedan - rekao je Tramp u utorak tokom sastanka sa Vladimirom Zelenskim na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
(Sputnjik)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
LAVROV UPOZORIO: Vojno-biološke aktivnosti niza zemalja pokreću ozbiljna pitanja
23. 09. 2026. u 11:14
KNEŽEVIĆ ODBRUSIO UKRAJINSKOJ AMBASADI: Ne očekujte da prestanem da volim Rusiju
23. 09. 2026. u 11:12
RUBIO TVRDI: "Znamo kako će se rat u Ukrajini završiti"
23. 09. 2026. u 10:49
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)