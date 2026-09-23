KNEŽEVIĆ ODBRUSIO UKRAJINSKOJ AMBASADI: Ne očekujte da prestanem da volim Rusiju

PREDSEDNIK Demokratske narodne partije (DNP) Crne Gore Milan Knežević odgovorio je Ambasadi Ukrajine u Podgorici na optužbe da je čestitkom povodom ubedljive pobede Putinove Jedinstvene Rusije na parlamentarnim izborima, kako su naveli, drsko i otvoreno ospori teritorijalni integritet Ukrajine, a ruska okupacija opravdana i podržana.

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- Draga slovenska braćo, da želim biti cinik umesto ovog odgovora, mogao sam objaviti pesmu Josifa Brodskog 'Na vest o nezavisnosti Ukrajine', i tako Vas ostaviti da polemišete sa stihovima besmrtnog pesnika, unapred znajući da vodite izgubljenu polemiku. Međutim, ipak sam i ja poput Vas, ranjiva lirska slovenska duša, koja će Vam omogućiti da mi odgovorite kako smatrate za shodno - objavio je Knežević na Instagramu i istakao: - Prvo Vam zameram što se niste potpisali ispod vašeg konfuznog i samorazarajućeg saopštenja, jer ovako ispada da se raspravljam sa čitavom Ukrajinom, iako i Vi i ja znamo da nije tako, jer mnogi građani Vaše divne države ne podržavaju stavove koje ste izneli. Zato Vas pozivam da navedete jednu moju izjavu u kojoj sam osporio teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine? Nećete je naći, jer sam uvek pozivao na poštovanje teritorijalnog integriteta i mirovni sporazum bratskih naroda Ukrajine i Rusije. Uostalom, to sam i naveo u svojoj čestitki 'Jedinstvenoj Rusiji', ostajući dosledan onom što sam izjavljivao od početka vojnog konflikta u Ukrajini.

Knežević u objavi ukazuje da nije on problem.

- Vaš problem u stvari nije Milan Knežević, već neobjašnjiva i neodrživa želja da istorijski prevaspitate crnogorske građane i njihovu ljubav prema Rusiji. Ovo nije fraza, već istorijska konstanta koja traje vekovima i prenosi se s kolena na koleno kao zavet. Zato na kraju Vašeg saopštenja i pozivate crnogorsku Vladu da ne prizna rezultate izbora u Ruskoj Federaciji. Na taj način ponašate se upravo kao delovi kolektivnog Zapada koji su pokušali da nam zabrane da izjavimo saučešće i odamo počast generalu Ratku Mladiću -naveo je Knežević.

Knežević poručuje da bi, da želi, pitao zašto se izbegava održavanje izbora u Ukrajini, što ih je, kako kaže, pitao i Donald Tramp.

- Ono što ipak ne možete očekivati od mene jeste da prestanem voleti Rusiju. Ta ljubav je u identitetskom kodu Crne Gore, i ne pokušavajte da je menjate, samo ćete dobiti još energičniji odgovor. Da kojim slučajem želim biti maliciozan, upitao bih Vas zašto izbegavate održavanje izbora u Vašoj zemlji? Isto Vas je pitao i Donald Tramp. Isto Vas pitaju vodeći političari u Ukrajini koji se ne slažu sa politikom Volodimira Zelenskog. Ili je možda problem što je Vladimir Putin baš u oblastima gde traje vojni konflikt dobio najveću podršku? Evo ako će Vam biti lakše, odbijte rezultate sa teritorija koje su Vama sporne, ponovo je rezultat takav da jasno oslikava raspoloženje ruskog naroda - naveo je Knežević i dodao: - Međutim, ono što Vam sigurno neću dopustiti jeste da odredite pravce mog političkog delovanja, i to da li mogu imati komunikaciju sa ruskim ambasadorom gospodinom Lukašikom. Naprotiv, upravo ste mi dali ideju da ga pozovem u posetu DNP-u, jer se nismo videli duže od mesec dana. Pozvao bih i Vas iz ukrajinske ambasade, ali Vi očigledno niste spremni na dijalog i drugačije mišljenje, jer mi u DNP-u nismo klimoglavci i ćutolozi, i svoje stavove javno saopštavamo i potpisujemo se ispod njih. Jer kako kaza veliki Gogolj: “Čovek je slobodan samo onda kad živi svoje snove, a ne tuđe želje!”.

Knežević je u post skriptumu naveo:

- Eh, da, kad smo već kod Gogolja, nadam se da niste uklonili i njegov spomenik kao što ste to uradili sa spomenicima Bulgakova, Ahmatove, Glinke… Ako poželite jednom da se podsetite ovih velikana čije ste spomenike srušili, uvek imate u mom domu njihova sabrana dela i kompozicije, ali pod uslovom da ih nakon podsećanja vratite.

Iako se za kraj ove objave potpisao sa porukom "uz veliko poštovanje, Knežević je u nastavku ukazao:

- Vaši mentori koji su Vas strovalili u besmisleni rat sa Rusijom, nisu Vam prijatelji, jer žele da ratuju sa Rusijom do poslednjeg Ukrajinca, pošto nisu spremni da žrtvuju svoje vojnike u realizaciji globalnih interesa. Pravi prijatelji su Vam ljudi poput mene koji Vas pozivaju i preklinju da sednete za pregovarački sto i prekinete ovaj pogubni rat. Isto se odnosi i na Rusiju, svaki put sam apelovao, i sad to činim, pošto mir nema cenu, i svaki novi dan rata nanosi veliku štetu vašim državama. Naravno, Vi ćete pre poslušati jednog Borisa Džonsona koji Vas je gurnuo u krvavi rat iako ste bili na korak od mirovnog sporazuma u Istanbulu, nego jednog crnogorskog političara koji i te kako dobro poznaje istorijsku i svaku drugu povezanost Vaših dveju država. A gde je sad Boris Džonson? Uživa u pogibiji ukrajinskih i ruskih vojnika, dece, žena, staraca… bombardovanim gradovima, selima, srušenim mostovima, vrtićima, školama, bolnicama, jer je ostvario svoj cilj: rat do istrebljenja. I sad Vi smatrate da treba meni opaliti javni šamar, jer to ne smete uraditi Donaldu Trampu ili nekom od svetskih lidera koji ima slične stavove. Ako će Vam biti lakše, okrenuću Vam i drugi obraz da me udarite, ali to ne može pomoći Vašoj zemlji da izađe iz lavirinta u koji ju je gurnuo kolektivni Zapad.

(Tanjug)

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