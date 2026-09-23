Svet

ŠOKANTAN OBRT: Zelenski spreman za susret sa Putinom - Tramp kreće u novu mirovnu misiju

P. Đurđević

23. 09. 2026. u 07:36

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UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, i ocenio da američki predsednik Donald Tramp "želi da okonča rat" i da će učiniti sve da uspe u tome.

ШОКАНТАН ОБРТ: Зеленски спреман за сусрет са Путином - Трамп креће у нову мировну мисију

Foto: Tanjug/ (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

Zelenski je u razgovoru za Skaj njuz rekao da je najvažnije to što Tramp može da organizuje trilateralni sastanak, na kojem bi bile razmotrene "sve osetljive teme" koje bi mogle da doprinesu okončanju rata.

Na pitanje da li je spreman da se sastane sa Putinom, Zelenski je odgovorio da je "spreman" i da bi sastanak mogao da bude održan "bilo kada, kada sve strane budu spremne".

Zelenski je rekao da Tramp tokom razgovora u utorak nije izneo nikakve zahteve pred njega, ali je naveo da su dvojica lidera ranije razgovarala o zahtevima Vašingtona prema Kijevu.

Govoreći o razgovoru sa Trampom, Zelenski je rekao da su razmatrali i mogućnost energetskog primirja između Ukrajine i Rusije. On je naveo da je Kijev spreman na bilo koji format takvog primirja, pod uslovom da Rusija ne napada ukrajinski energetski sistem.

- Spremni smo za bilo koji format energetskog primirja... Na sve što se tiče energetike, sve - rekao je Zelenski.

On je zahvalio Trampu i američkim vlastima i dodao da će Vašington preneti stav Kijeva Moskvi.

(Tanjug)

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