Kako bez Dušana Vlahovića? Grci skenirali Paunovićeve "orlove"

Grčki mediji već detaljno analiziraju Srbiju pred duel dve reprezentacije na startu A divizije Lige nacija, a kao jedan od najvažnijih detalja izdvajaju izostanak Dušana Vlahovića.

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Portal "Nova sports" ocenjuje da je povreda srpskog napadača veliki udarac za ekipu Veljka Paunovića, posebno zbog forme u kojoj se Vlahović nalazi od dolaska u Bešiktaš.

Bez njega će se promeniti i raspodela uloga u napadu Srbije. Grci očekuju da najveći deo odgovornosti preuzme Luka Jović, dok su Paunoviću za poziciju u špicu na raspolaganju i Dejan Joveljić, Jovan Milošević i Mihajlo Cvetković.

Jović u reprezentativno okupljanje takođe stiže u dobrom momentu, posle odlične sezone u AEK-u, pa bi upravo on mogao da bude jedan od igrača na koje će grčka odbrana obratiti najviše pažnje u Beogradu.

Grčki medij osvrnuo se i na povratak Dušana Tadića u reprezentaciju posle više od dve godine. Posebno je izdvojena njegova ocena da Grčka dugo nije imala ovako kvalitetnu generaciju.

Tadić je kao neke od najopasnijih igrača rivala naveo Vangelisa Pavlidisa i Tasosa Duvikasa, ali je poručio i da Srbija na svom terenu mora pre svega da razmišlja o sopstvenoj igri i pobedi.

Srbija i Grčka sastaće se u četvrtak od 20.45 časova na stadionu „Rajko Mitić“, a biće to prvi meč obe selekcije u novom izdanju Lige nacija.

Posle Grčke, Orlovi će tri dana kasnije u Beogradu dočekati Holandiju, a potom slede gostovanja Nemačkoj i Holandiji.

Zanimljivo je da su Srbija i Grčka poslednji međusobni meč odigrale još 2014. godine. Orlovi su tada u prijateljskoj utakmici u Platanijasu pobedili 2:0, golovima Radosava Petrovića i Nemanje Gudelja.

Gotovo 12 godina kasnije, je ponovo u reprezentaciji i nalazi se na Paunovićevom spisku kao jedan od najiskusnijih igrača Srbije.



