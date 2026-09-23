Kako bez Dušana Vlahovića? Grci skenirali Paunovićeve "orlove"
Grčki mediji već detaljno analiziraju Srbiju pred duel dve reprezentacije na startu A divizije Lige nacija, a kao jedan od najvažnijih detalja izdvajaju izostanak Dušana Vlahovića.
Portal "Nova sports" ocenjuje da je povreda srpskog napadača veliki udarac za ekipu Veljka Paunovića, posebno zbog forme u kojoj se Vlahović nalazi od dolaska u Bešiktaš.
Bez njega će se promeniti i raspodela uloga u napadu Srbije. Grci očekuju da najveći deo odgovornosti preuzme Luka Jović, dok su Paunoviću za poziciju u špicu na raspolaganju i Dejan Joveljić, Jovan Milošević i Mihajlo Cvetković.
Jović u reprezentativno okupljanje takođe stiže u dobrom momentu, posle odlične sezone u AEK-u, pa bi upravo on mogao da bude jedan od igrača na koje će grčka odbrana obratiti najviše pažnje u Beogradu.
Grčki medij osvrnuo se i na povratak Dušana Tadića u reprezentaciju posle više od dve godine. Posebno je izdvojena njegova ocena da Grčka dugo nije imala ovako kvalitetnu generaciju.
Tadić je kao neke od najopasnijih igrača rivala naveo Vangelisa Pavlidisa i Tasosa Duvikasa, ali je poručio i da Srbija na svom terenu mora pre svega da razmišlja o sopstvenoj igri i pobedi.
Srbija i Grčka sastaće se u četvrtak od 20.45 časova na stadionu „Rajko Mitić“, a biće to prvi meč obe selekcije u novom izdanju Lige nacija.
Posle Grčke, Orlovi će tri dana kasnije u Beogradu dočekati Holandiju, a potom slede gostovanja Nemačkoj i Holandiji.
Zanimljivo je da su Srbija i Grčka poslednji međusobni meč odigrale još 2014. godine. Orlovi su tada u prijateljskoj utakmici u Platanijasu pobedili 2:0, golovima Radosava Petrovića i Nemanje Gudelja.
Gotovo 12 godina kasnije, je ponovo u reprezentaciji i nalazi se na Paunovićevom spisku kao jedan od najiskusnijih igrača Srbije.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Neverovatan potez Grka pred meč sa Srbijom u Ligi nacija
23. 09. 2026. u 09:15
Trese se Kolorado! Denver u jednom danu doveo dvojicu košarkaša
23. 09. 2026. u 08:56
Zvezda dobija pojačanje pred Žalgiris! Bolje vesti delije nisu mogle da čuju!
23. 09. 2026. u 08:50
Crvena zvezda prodala fudbalera Juventusu
23. 09. 2026. u 08:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)