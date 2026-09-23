Hrvati gledaju i ne veruju! Sin bivšeg fudbalera Hajduka iz Splita neće da igra za reprezentaciju Hrvatske

Fudbalski savez Hrvatske godinama unazad jr uspešno koristio dijasporu i pod zastavu "Vatrenih" dovodio velike aseve poput Ivana Rakitića, Luke Sučića ili Igora Matanovića, ovog puta doživeli su težak i pomalo neočekivan udarac.

FIFA odmah izdala hitno saopštenje!

Ostvario se scenario kojem se u Zagrebu niko nije nadao. Slovenija je uspela da nadmudri i Hrvatsku i Austriju i osigura potpis jednog od najvećih fudbalskih bisera u regionu.

Reč je o Niki Mezgi, trenutnom članu U-17 reprezentacije Slovenije i velikom adutu austrijskog Šturma iz Graca.

Slovenački mediji uveliko slave ovu veliku "krađu" supertalenta, a ključne zasluge za ovakav rasplet pripisuju selektoru tamošnje kadetske selekcije Goranu Cvijanoviću.

Mladi Niko je inače sin Dejana Mezge, dobro poznatog imena ljubiteljima regionalnog fudbala.

Stariji Mezga je najveći trag ostavio u Mariboru za koji je odigrao čak 232 utakmice i postigao 59 golova, ali je splitskoj publici ostao u sećanju iz sezone 2014/2015 kada je nosio dres Hajduka sa Poljuda i na 26 nastupa upisao tri pogotka.

Iako je zbog korena i mesta igranja mladi fudbaler Šturma imao širok izbor i mogao da bira između Hrvatske, Austrije i Slovenije, on je definitivno presekao.

Izabrao je deo zajedničke dežave u kojoj mu je otac postao legenda, obukao dres "Zmajčeka" i tako zatvorio vrata hrvatskoj nacionalnoj selekciji.







