SAMO TRI PITANJA ZA BLOKADERSKI KARAVAN: Pre nego što zatražite glasove u Srpskoj, odgovorite ljudima na ovo

BLOKADERSKI karavan „Student u svakom selu“ prešao je Drinu i krenuo kroz Republiku Srpsku.

Foto: Printskrin

Bijeljina, Brčko, Doboj, Banjaluka, Trebinje, Višegrad, Bratunac i Zvornik našli su se na njihovoj ruti, a poruka kojom najavljuju turneju glasi: „Razgovaramo sa našim narodom, šireći priču o studentima koji pobeđuju.“

Dobro.

Ako već žele razgovor sa „našim narodom“, možda bi taj razgovor trebalo da počne odgovorima na samo tri pitanja.

1. Da li je Ratko Mladić zločinac?

2. Da li se u Srebrenici dogodio genocid?

3. Da li je Kosovo i Metohija deo Srbije?

Tri pitanja. Tri kratka i nedvosmislena odgovora.

Ne u Sarajevu, Zagrebu, Prištini ili pred stranim diplomatama. Nego pred ljudima u Bijeljini, Banjaluci, Bratuncu, Zvorniku, Trebinju i Višegradu od kojih danas traže političku podršku.

Šta biste odgovorili „našem narodu“?

Studentska lista u svom objavljenom “program” naravno da nema definisan stav o Ratku Mladiću, pa bi upravo zato bilo legitimno pitati njene predstavnike šta o tome misle. Rečeno je da će se o svemu izjasniti nakon dobijenih izbora? Zanimljivo.

O Srebrenici, međutim, postoje javne izjave pojedinih istaknutih učesnika studentskog pokreta. Emina Spahić govorila je o „godišnjici genocida“ i „takvim zločinima“..

I zato je pitanje jednostavno: da li je to i zvaničan stav Studentske liste?

Neka ga izgovore pred ljudima u Republici Srpskoj kojima danas govore da su „naš narod“.

A onda Kosovo i Metohija.

Treći kandidat Studentske liste Željko Hubač nedavno je upravo na N1 Sarajevo, govoreći o navodnom stvaranju straha od neprijatelja Srbije, rekao: „napašće nas Kosovo, ne znam, Hrvatska i nešto“.

Time je Kosovo stavio u isti niz sa Hrvatskom kao mogućim spoljnim akterom. Hubač nije izgovorio rečenicu „Kosovo je nezavisno“, ali njegova formulacija svakako otvara sasvim legitimno pitanje kako vidi njegov ustavni položaj. Ustav Srbije je tu nedvosmislen: Kosovo i Metohija sastavni su deo teritorije Srbije.

Pa neka odgovor bude jednako nedvosmislen.

Da li je Kosovo i Metohija deo Srbije – da ili ne?

Drina ne bi smela da menja odgovore

Upravo je u tome politička težina njihovog odlaska u Republiku Srpsku.

Nije dovoljno preći Drinu, postaviti štand i ljude kojima se obraćate nazvati „našim narodom“. Ako od tog naroda tražite poverenje i glas, onda morate biti spremni da mu kažete šta mislite o pitanjima koja su za njega među najosetljivijima.

Republika Srpska nastala je u ratu u kojem su desetine hiljada porodica izgubile svoje najbliže. Srpski narod u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i na Kosovu i Metohiji prošao je kroz ratove, progone, zločine i masovna raseljavanja.

Zato takvim ljudima političari moraju ponuditi odgovore.

Posebno kada pojedini ljudi povezani sa studentskim pokretom u drugim sredinama govore o Srebrenici, Kosovu ili biračima iz Republike Srpske, a onda njihov karavan dođe upravo među te birače.

Upravo zbog svega toga tri pitanja postaju još važnija.

Ratko Mladić?

Srebrenica?

Kosovo i Metohija?

Ako je Republika Srpska danas zaista „naš narod“, kako je blokaderski karavan naziva, onda taj narod zaslužuje da pre nego što mu neko zatraži glas čuje jasne odgovore na pitanja koja mu postavlja.

Bez diplomatskih formulacija.

Bez odgovora prilagođenog Sarajevu kada su u Sarajevu, jednog prilagođenog Zagrebu kada su u Zagrebu, a trećeg prilagođenog Banjaluci kada stignu preko Drine.

I bez pretpostavljanja njihovih odgovora.

Neka ih izgovore sami.

(24sedam)