JEZIV PLAN BLOKADERA: Penzije bi dodatno oporezovali, ali o tome ne bi govorili u kampanji (VIDEO)

NA snimku razgovora koji je dospeo u javnost čuje se predlog da se dodatno oporezuju penzije veće od prosečne, uz procenu da bi mera obuhvatila čak 40 odsto osiguranika.

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Posebno je uznemirujuća poruka da je reč o „nepopularnoj meri“ o kojoj ne bi trebalo govoriti tokom izborne kampanje.

Više od godinu dana od predstavnika i pristalica takozvane studentsko-blokaderske liste slušaju se velike reči o „boljitku“, promenama i navodnoj brizi za građane. Međutim, čim su u javnost počeli da dospevaju detalji njihovih ekonomskih ideja, otvorilo se pitanje šta zaista nameravaju da urade ukoliko dođu na vlast – i zašto o tome ćute pred biračima.

Posle predloga da se odustane od organizacije specijalizovane izložbe Ekspo 2027, projekta koji vlast predstavlja kao razvojnu šansu za Srbiju, pojavio se i snimak razgovora u kojem se govori o dodatnom oporezivanju penzija.

Ako je snimak autentičan i ako verno predstavlja programske namere blokaderske liste, građani, a posebno penzioneri, imaju pravo da zahtevaju hitno i potpuno objašnjenje.

„To bi obuhvatalo 40 odsto osiguranika“

Na snimku, za koji korisnici društvenih mreža navode da je nastao 13. septembra na sastanku Radne jedinice za operacionalizaciju programa, čuje se sledeće:

– Ovaj program za penzije je oporezivanje najviših penzija, znači to su penzije iznad 60.000 dinara. To bi obuhvatalo 40 odsto osiguranika. Šta bi se zapravo oporezivalo? Predmet, odnosno objekat oporezivanja bio bi iznos između prosečne penzije i penzije koju osiguranik ima. Znači, ako je prosečna penzija oko 60.000, što će sigurno biti kada mi dođemo na vlast, otprilike 59.000...

Ipak, najsporniji deo razgovora dolazi na kraju izlaganja:

– I to je sada, naravno, nepopularna mera i o tome ne treba pričati u kampanji.

Upravo ta rečenica otvara suštinsko pitanje: da li se od građana tokom kampanje namerno krije plan koji bi neposredno pogodio primanja velikog broja penzionera?

Nije dovoljno ovakvu ideju preimenovati u „oporezivanje“ i predstaviti je kao tehničku ekonomsku meru. Za svakog penzionera kome bi na kraju meseca ostalo manje novca, to bi u praksi predstavljalo smanjenje raspoloživog dela penzije koju je stekao višedecenijskim radom i uplatom doprinosa.

Penzioneri moraju da znaju šta ih čeka

Građani imaju pravo da pre izbora znaju koje mere političke liste nameravaju da sprovedu, ko ih je predložio, kako bi bile obračunavane i koliko bi novca svakom penzioneru bilo oduzeto.

Čovek koji je radio 40 godina i redovno plaćao doprinose ne bi smeo iz procurelog snimka da saznaje da neko razmatra dodatno oporezivanje njegovih primanja. Još je neprihvatljivije ukoliko se istovremeno predlaže da se o takvoj meri ne govori u kampanji samo zato što bi bila nepopularna među biračima.

Jedni povećavaju penzije, drugi razmatraju dodatni namet

Dok aktuelna vlast godinama povećava penzije i kroz jednokratne isplate i druge vidove pomoći pokušava da poboljša položaj najstarijih građana, iz krugova povezanih sa blokaderskom politikom sada stiže sasvim drugačija ideja – da se deo penzija dodatno oporezuje radi navodne uštede.

To bi značilo da se teret zamišljene ekonomske politike ponovo prebacuje na leđa ljudi koji su svoje penzije pošteno zaradili.

Istovremeno, univerzitetska profesorka u penziji Danica Popović javno je predložila da blokaderska lista u svoj program uvrsti odustajanje od izložbe Ekspo 2027. Tako se pred građanima pojavljuje sve jasnija slika ekonomskog pristupa njihovih pristalica: obustaviti kapitalne projekte i dodatno zahvatiti penzije dela najstarijih sugrađana, a zatim to predstaviti kao „uštedu“.

Posle prava glasa, na red došle i penzije?

Ovo nije prvi put da se iz blokaderskih krugova čuju ideje koje direktno pogađaju starije građane. U javnosti su već iznošeni predlozi kojima bi se ljudima starijim od 65 godina ograničila politička prava, kao i poruke kojima se čitave grupe građana diskvalifikuju samo zato što podržavaju SNS ili ne prihvataju blokadersku politiku.

Sada se na udaru našlo i ono što su ljudi zaradili tokom čitavog radnog veka – njihove penzije.

Ako je dodatno oporezivanje penzija zaista deo blokaderskog ekonomskog programa, onda o tome mora otvoreno da govori pre izbora, a ne tek kada dobije glasove.

Penzioneri nisu stavka u tabeli iz koje se novac može uzimati iza zatvorenih vrata. Oni imaju pravo da znaju da li im neko obećava bolji život, dok istovremeno razmatra kako da im uzme deo pošteno stečenih primanja.

(24sedam)