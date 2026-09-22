Praznični teniski spektakl koji niko nije očekivao

Kraj godine rezervisan za spektakl - šest teniskih zvezda stiže u Inčon

Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

Veliki teniski spektakl u Južnoj Koreji: Ribakina i Sabalenka ponovo na istom terenu

Ni Božić neće zaustaviti tenis. U Južnoj Koreji će od 25. do 27. decembra biti održana egzibicija na kojoj će učestvovati šest teniserki iz Top 10 društva, uz nagradni fond od čak 1,1 milion dolara.

Mečevi će biti igrani u „Inspajer areni“ u Inčonu, a tokom tri dana na programu će biti ukupno pet susreta – dva četvrtfinala, dva polufinala i finale. Turnir će istovremeno poslužiti i kao priprema za početak nove sezone i američko-australijsku tenisku sezonu.

Najveću pažnju privlačiće Elena Ribakina i Arina Sabalenka, trenutno dve prvoplasirane teniserke sveta. Njih dve su se nedavno sastale u finalu US opena, a rivalstvo će biti nastavljeno i tokom praznika.

Ribakina je preuzela prvo mesto na VTA listi od Sabalenke, a do kraja sezone ostaje joj još nekoliko prilika da učvrsti poziciju. U kalendaru su turniri u Pekingu i Vuhanu, kao i VTA finale, na kojem ruskinja sa kazahstanskim pasošem brani naslov.

Sabalenka će, s druge strane, imati dodatan motiv da se vrati na vrh svetskog tenisa. Ribakina i Sabalenka će kao prve dve nositeljke automatski biti plasirane u polufinale, dok će preostale četiri učesnice morati da prođu kroz četvrtfinale.

U Inčonu će igrati i Iga Švjontek, koja je prošle godine osvojila Koreja open. Poljska teniserka će pokušati da dobru uspomenu iz Južne Koreje prenese i na egzibicioni turnir.

Među učesnicama su i osvajačica Rolan Garosa Mira Andrejeva, četvorostruka grend slem šampionka i bivša prva teniserka sveta Naomi Osaka, kao i dvostruka grend slem finalistkinja Jasmin Paolini. Andrejeva je sa 19 godina najmlađa učesnica turnira.

Četvrtfinala su zakazana za 25. decembar, kada će na teren izaći Švjontek, Andrejeva, Osaka i Paolini. Ribakina i Sabalenka će se uključiti u takmičenje dan kasnije, dok je finale zakazano za 27. decembar.